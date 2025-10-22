La Autoridad Vasca de Protección de Datos tramitó más de 200 expedientes y respondió 1.000 consultas en 2024

El impacto de la Inteligencia Artificial en la privacidad y el aumento de la ciberdelincuencia son los principales restos de la AVPD

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Vasca de Protección de Datos (AVPD) tramitó en 2024 más de 200 expedientes y respondió más de 1.000 consultas, según ha informado su presidente, Unai Aberasturi, en la presentación del informe anual de actividades de esta entidad ante Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco.

La AVPD, institución independiente encargada de velar por el derecho fundamental a la protección de datos en el sector público vasco, ha subrayado que su actividad se ha producido en un contexto marcado por la creciente digitalización de la sociedad, la expansión de tecnologías complejas como la Inteligencia Artificial, y el aumento de los casos de ciberdelincuencia.

Aberasturi ha destacado la relevancia de "garantizar que la ciudadanía mantenga el control sobre sus datos personales", algo que considera una condición "indispensable para el ejercicio pleno de la libertad individual en una sociedad democrática".

Durante su comparecencia, el presidente de la AVPD ha explicado que 2024 ha estado condicionado por dos factores principales: la aprobación, a finales de 2023, de la nueva Ley de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, que ha exigido adaptar procedimientos y estructuras internas, y la implementación del plan estratégico impulsado tras el nombramiento de la nueva dirección.

Entre las principales líneas de actuación desarrolladas, ha destacado el refuerzo de las acciones de sensibilización y comunicación dirigidas tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas, con el objetivo de impulsar la cultura de la privacidad y las buenas prácticas.

En este ámbito, uno de los hitos más relevantes ha sido la creación, en noviembre de 2024, de la Red Vasca de Delegadas de Protección de Datos y la puesta en marcha de la Plataforma Digital Hedatu, un espacio de colaboración y formación que reúne a profesionales encargados de velar por el cumplimiento de la normativa en las instituciones públicas.

También ha destacado la creación, con la colaboración de Radio Vitoria, del podcast 'Defendatu', en el que miembros de la Autoridad analizan mensualmente cuestiones actuales en materia de protección de datos.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Asimismo, la AVPD ha reforzado su presencia en foros internacionales, con el fin de conocer de primera mano los avances normativos y técnicos que se están produciendo en el ámbito supranacional, especialmente en un contexto marcado por la aprobación de la regulación europea sobre Inteligencia Artificial y la creación de nuevos espacios de datos, como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

En el plano interno, 2024 ha destacado por el impulso al proceso de modernización tecnológica, que incluye el rediseño integral de la web para hacerla más accesible, usable y transparente; la aprobación del 'Plan de Ordenación de Recursos Humanos', orientado a estabilizar y ampliar la plantilla; y la consolidación del compromiso de la institución con el euskera, reflejado en acciones concretas como el primer plan de normalización lingüística o la participación en la Korrika.

Respecto a la actividad ordinaria de la entidad, Aberasturi ha subrayado el incremento tanto en el volumen como en la complejidad de los expedientes tramitados y consultas recibidas, así como la relevancia de actuaciones relacionadas con el análisis de brechas de seguridad y con casos de alto impacto público, como el estudio sobre los procesos de digitalización de los centros educativos.

La Autoridad Vasca de Protección de Datos es una institución pública independiente encargada de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales en el sector público vasco. Entre sus funciones se encuentran supervisar el cumplimiento de la normativa, asesorar a las administraciones públicas, atender reclamaciones y consultas de la ciudadanía, promover la cultura de la privacidad, y velar por un uso adecuado y seguro de los datos personales por parte de los organismos públicos de Euskadi.