El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi (Álava) adquiere participaciones sociales del centro especial de empleo Indesa

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la venta al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi de participaciones sociales del centro especial de empleo Indesa, por lo que la adquisición de diez participaciones sociales, por un valor de 500 euros, permitirá la consideración del centro especial de empleo como medio propio y servicio instrumental del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a efectos de contratación y encomiendas de gestión de servicios a la sociedad.

Asimismo, el Departamento Foral de Políticas Sociales ha señalado en un comunicado que la institución local participará a partir de ahora en la Junta de socios esta sociedad pública, para "reforzar la consolidación de la sociedad pública", que en el último año ha sumado a su accionariado a los ayuntamientos de Amurrio y Alegría-Dulantzi.

Indesa tiene como objetivo proporcionar empleo estable y de calidad a personas con diversidad funcional, con el fin de conseguir su plena inclusión laboral y social. Cuenta con una plantilla de más de 1.000 personas, integrada al 90% por personas con discapacidad.

Consolidado como un referente en la generación de empleo en Álava en el colectivo de personas con diversidad funcional, Indesa genera un amplio abanico de oportunidades de empleo repartidas por el territorio de Álava, en actividades industriales y de servicios, cocina, lavandería, jardinería, servicios y limpieza de centros cívicos y residencias, atendiendo tanto al sector público, como a la empresa privada.

Indesa es una sociedad sin ánimo de lucro participada por administraciones públicas, la Diputación Foral de Álava en su mayor parte, de la que también son accionistas diferentes entidades del territorio, como las Juntas Generales de Álava y los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Laudio, Oyón-Oion, Ayala, Arratzua-Ubarrundia, Elburgo y Amurrio, así como el Gobierno Vasco.