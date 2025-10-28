El Ayuntamiento de Amurrio y Ategin firman un convenio para fomentar la integración social y el acceso a la vivienda

El acuerdo contempla una subvención anual de 9.000 euros destinada a respaldar los programas que Ategin - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación para la Integración Social Ategin con el objetivo de apoyar las acciones que esta entidad desarrolla en el municipio en favor de la inclusión social, el acceso a la vivienda y la convivencia intercultural.

El acuerdo contempla una subvención anual de 9.000 euros destinada a respaldar los programas que Ategin llevará a cabo especialmente en el ámbito del programa de vivienda y las acciones de acompañamiento a personas y familias en proceso de inserción social, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

A través de este convenio, el Ayuntamiento reconoce y apoya la labor social de Ategin, una entidad sin ánimo de lucro que impulsa proyectos centrados en favorecer el acceso a viviendas asequibles, mediar entre propietarios e inquilinos en situación de vulnerabilidad, y promover espacios de encuentro y convivencia en el municipio.

Entre las iniciativas que desarrolla este colectivo destacan las del Centro Social de San José, donde se desarrollan actividades orientadas a fortalecer las relaciones comunitarias y atender las necesidades de los colectivos más vulnerables, como mayores, personas solas o con dificultades de acceso al empleo.

El convenio estará vigente durante todo el año e incluye mecanismos de seguimiento, justificación y control del uso de los fondos municipales, garantizando la transparencia y eficacia en la ejecución de las actividades subvencionadas.