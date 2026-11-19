Archivo - Exteriores de la sede de Tubos Reunidos en Amurrio - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) ha aprobado una declaración institucional que insta al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Álava, a la SEPI y al Gobierno de España, a asumir como "objetivo prioritario" que se mantengan abiertas las plantas de Tubos Reunidos, así como que se preserve su capacidad productiva y la protección de los puestos de trabajo, para lo que solicita que se busque la puesta en marcha de un proyecto industrial "solvente y con garantías de futuro".

A su vez, el Consistorio exige a la Administración Concursal y a las empresas o inversores que puedan presentar una oferta de adquisición de la compañía a que, en colaboración con la SEPI, el Gobierno Vasco y la Diputación de Álava, "exploren todas las vías legales y soluciones" que permita la legislación española y europea para el tratamiento del crédito de la empresa, incluida su refinanciación y su reestructuración -con quita total o parcial-, "siempre que resulte legalmente admisible".

Por otra parte, pide que "dentro de los criterios legales de adjudicación, se prioricen aquellas soluciones que mantengan operativas las unidades productivas y sus vínculos tecnológicos y comerciales, especialmente en Amurrio, Iruña Oka y Trapagaran".

Dichas soluciones --según se recoge en la declaración-- deberán incluir "compromisos verificables de inversión, mantenimiento de la actividad y empleo, así como la participación de la representación legal de los trabajadores".

A su vez, el Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava a que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en colaboración con los ayuntamientos, "establezcan un marco de colaboración y coordinación con la representación de los trabajadores y trabajadoras, la Administración Concursal y los posibles inversores interesados, para identificar, negociar e impulsar una solución que permita garantizar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos en Iruña Oka, Amurrio y Trapagaran".