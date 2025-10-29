El Ayuntamiento de Barakaldo lanza un nuevo canal de información municipal a través de WhatsApp

El concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, y la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, presentan el nuevo canal de información municipal a través de WhatsApp - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha puesto en marcha un nuevo canal de información municipal a través de WhatsApp, un servicio gratuito que permitirá a la ciudadanía recibir directamente en su teléfono móvil avisos, noticias y comunicaciones de interés local, como avisos de obras, cortes de agua o tráfico, noticias, plazos de inscripciones o eventos culturales y deportivos.

Según ha informado el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, a través de este nuevo canal los vecinos podrán "mantenerse al día de cortes de tráfico o de agua, obras, apertura de plazos de inscripción, campañas municipales y otras informaciones de actualidad relacionadas con la vida del municipio".

El servicio es completamente gratuito y no requiere registro ni intercambio de datos personales. Para unirse, basta con buscar "Ayuntamiento de Barakaldo" en la sección de canales de WhatsApp o escanear el código QR que se habilitará próximamente en la web municipal, carteles y redes sociales municipales.

"La ciudadanía nos pide siempre poder estar al día de la información municipal. Con este nuevo servicio podrán tener la información de primera mano, de forma más rápida, directa y directamente de la fuente oficial, evitando así bulos y noticias falsas", ha destacado Zubiaurre.

Con esta iniciativa, Barakaldo se suma a la lista de instituciones que ya cuentan con un canal oficial en WhatsApp, una herramienta que ha demostrado ser "útil, cómoda y eficaz para difundir información municipal", ha indicado el edil.

Por último, ha recordado que este nuevo canal se suma a los diferentes medios de comunicación municipal ya en funcionamiento, como la web, las redes sociales y los perfiles de servicios específicos, entre ellos el canal del Euskaltegi Municipal, que también utiliza WhatsApp para mantener informada a su comunidad educativa.