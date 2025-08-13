Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería con motivo de 'Aste Nagusia'

Archivo - Pregón y lanzamiento del txupín de la Semana Grande de Bilbao 2024 - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería, entre los días 16 y 23 de agosto, con motivo de 'Aste Nagusia'. La medida responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, motivada por el desarrollo de grandes eventos y festejos en la ciudad, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta extensión de horario no es aplicable a los establecimientos diurnos, ni a los complementarios, ni tampoco a las terrazas, que mantienen su horario habitual. Tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

La ampliación horaria se llevará a cabo desde el 16 y hasta el 23 de agosto (ambos incluidos). El Ayuntamiento ha explicado que la Asociación de Hostelería de Bizkaia suele requerir al Ayuntamiento la ampliación horaria "en fechas significativas".

Este año la extensión de horario ha sido o será aplicada, además, en las siguientes fechas: Carnaval (28 de febrero y 1 de marzo), Semana Santa (18 y 19 de abril), Festival BIME (30 de octubre), Halloween (31 de octubre), periodo prenavideño (29 de noviembre, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de diciembre), y navidades (18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre, y 1, 2, 3 y 5 de enero).