El Ayuntamiento de Bilbao aprueba la licitación de la concesión por 30 años de la explotación del restaurante Antón

Restaurante Antón, en Artxanda (Bilbao) - AYTO. BILBAO

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles la licitación de la concesión que autorizará el uso, ejecución de obra y explotación del establecimiento hostelero restaurante Antón de Artxanda durante 30 años.

El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de las actuaciones contempladas en el Plan de Activación de Artxanda, se ha fijado el objetivo de reactivar el entorno con diferentes medidas, entre ellas, la puesta en valor del antiguo restaurante Antón y aprovechar al máximo su potencial y posibilidades.

Según ha informado el consistorio, la parcela en la que se levanta el edificio, el número 3 de Artxandamendi Bidea, se ubica en el término municipal de Sondika, aunque tanto el edificio como el solar -muy próximo al Parque del Encuentro- son propiedad del Ayuntamiento de Bilbao.

El proyecto de rehabilitación del restaurante Antón se está llevando a cabo por fases. Tras un exhaustivo análisis de su estado, se abordó una primera fase entre finales de 2024 y principios de 2025 que consistió en la demolición de la parte del edificio que presentaba problemas de estructura.

Así, y una vez finalizado el derribo de las partes que comprometían el estado del inmueble, el Ayuntamiento está en disposición de lanzar la concesión que permitirá la explotación del edificio mediante un modelo de hostelería diferencial y complementaria que aporte una oferta dinamizadora al entorno. Así se ha aprobado esta misma mañana en Junta de Gobierno.

El objetivo principal del Consistorio con esta actuación es el de reactivar e impulsar el antiguo restaurante, en colaboración con un explotador privado capaz de maximizar las potencialidades que otorga el edificio, de cara a implementar en él una nueva propuesta gastronómica diferencial, tractora y complementaria a la existente en el ámbito de Artxanda. También busca seguir dando pasos en el fomento del ocio familiar, diurno y al aire libre en este entorno, la razón de ser del citado Plan de Activación.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN

Será una concesión demanial, es decir, una concesión que confiere al adjudicatario el derecho a explotar de forma exclusiva y excluyente un edificio municipal reconociendo su conocimiento, recursos y experiencia como elementos clave para el desarrollo de una propuesta de calidad.

Se trata de un bien municipal que se quiere destinar a una actividad estratégica de la ciudad, no siendo la realización de la obra el objetivo principal de la misma, sino la consecución de los objetivos señalados en el Plan de Activación.

De este modo, pretende que la concesión permita desarrollar un modelo hostelero "diferencial, complementario y tractor para la zona", destinada a familias, visitantes y ciudadanía en general, en un ámbito considerado como uno de los principales "pulmones verdes" de la ciudad, y un lugar de referencia por su valor natural, paisajístico y su potencial como espacio de encuentro y disfrute.

Esta concesión autorizará el uso, ejecución de obra y explotación del edificio Antón durante treinta años. La empresa concesionaria deberá redactar el proyecto de ejecución de los trabajos en un máximo de cuatro meses (desde la firma del contrato) y tendrá que ser validado por los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Bilbao.

A continuación, deberá ejecutar las obras de reforma en un plazo máximo de doce meses, desde la comprobación del replanteo por parte del Ayuntamiento. El edificio, ubicado junto al Parque del Encuentro y rodeado de un entorno natural de gran valor, será objeto de una rehabilitación por parte de la empresa que resulte adjudicataria, que deberá garantizar su integración paisajística, la modernización de sus instalaciones y la adaptación a criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad.

El canon mínimo anual establecido para el primer año de explotación es de 15.000 euros más IVA (mejorable al alza por las empresas licitadoras). Esta cantidad se actualizará según la oferta presentada por el adjudicatario y se revisará conforme al IPC durante toda la vigencia de la concesión.

ANTECEDENTES

El edificio está compuesto por plantas baja y primera, con dimensiones aproximadas de 21 metros de longitud; 7,7 metros de ancho y una altura máxima de 9,5 metros, destacando por su volumen con una cubierta a dos aguas. Además, alrededor del edificio y dentro de la parcela, existe un área libre en la que se levantan varios árboles de medio porte.

Su origen se sitúa en la década de 1960, presumiblemente como vivienda. Hacia finales de esa década, en 1969, se añade un anexo de dos plantas en el ala oeste para uso hostelero. Posteriormente -en fecha desconocida- se construye otro anexo en el ala sur de una única planta, con barra y cocina; y, finalmente en 1970 se completó el inmueble con un edificio adosado a la última ampliación, también de una planta.

El año pasado, el Ayuntamiento de Bilbao abordó una primera actuación en el inmueble con al objeto de derribar las ampliaciones de las alas oeste y sur, ya que debido a las características estructurales de los forjados se hacía recomendable su renovación total.

Los derribos -que supusieron una inversión cercana a los 230.000 euros- se realizaron por cuestiones de seguridad, durabilidad y adecuación estructural del futuro inmueble; porque, en caso de querer utilizar estos anexos, habría que haber apuntalado por completo los forjados, que -tal y como estaban- no hubieran soportado una actuación con maquinaria de poco peso, con el consiguiente peligro de colapso.