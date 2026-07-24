Ayuntamiento de Bilbao condena la agresión a un socorrista en Txurdinaga y advierte que "el incivismo se castiga"

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BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, ha condenado "rotundamente" la agresión a un socorrista de las piscinas del polideportivo municipal de Txurdinaga por parte de un grupo de usuarios "simplemente por desempeñar su labor y llamarles al orden por su comportamiento incívico durante su estancia en la instalación de Bilbao Kirolak" y ha advertido que "el incivismo se castiga".

En declaraciones a los medios, Erroteta ha condenado, de esta forma, la agresión sufrida este pasado jueves por un socorrista por parte de un grupo de personas a las que llamó la atención por no ducharse antes de entrar en la piscina, y que le esperaron a la salida de su turno y golpearon, causándole diversas heridas de las que fue atendido en el Hospital de Basurto. Según ha confirmado la Ertzaintza, por el momento no consta denuncia.

Erroteta ha advertido que el Ayuntamiento de Bilbao no va a consentir "ni agresiones, ni altercados, ni comportamientos inapropiados en ningún equipamiento, espacios que sí o sí deben estar libres de estas situaciones como recintos seguros que lo son".

Tras lamentar que, "desgraciadamente, el incivismo va en alza", la edil de Juventud y Deportes ha señalado que, además de la "enérgica condena" del ayuntamiento, estos hecho "tienen castigo", ya que a estas personas "se les aplicará la normativa inhabilitándoles, retirándoles el carné o prohibiéndoles el acceso a la instalación".

AUMENTO DE CASOS

Itxaso Erroteta ha indicado que "el crecimiento de estas situaciones" ha llevado al consistorio "ya desde el año 2005 a incrementar medidas, como un mayor número de socorristas, más personal auxiliar y la contratación de seguridad privada".

Tras reiterar la rotunda condena de los hechos por parte del Ayuntamiento de Bilbao, ha hecho un llamamiento al civismo, al tiempo que ha advertido que "el incivismo en Bilbao ni se perdona ni se queda sin castigo, y hoy tampoco".