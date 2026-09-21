Ayuntamiento de Bilbao cortará el agua este martes en los caminos Vía Vieja de Lezama, Landetabidea y Zurbaranbidea

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao interrumpirá el servicio de suministro de agua este martes, entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente, en los caminos Vía Vieja de Lezama, Landetabidea y Zurbaranbidea, por los trabajos de renovación en la red municipal de aguas.

Según ha informado el consistorio, el corte de agua afectará a las siguientes zonas: Camino Vía Vieja de Lezama (números impares del 35 al 57), Camino Landetabidea (números impares del 1 al 9 y números pares del 12 al 26) y Camino Zurbaranbidea (número 11).