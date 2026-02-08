Ayuntamiento de Bilbao cortará el agua el próximo martes en Txomin Garat, Gabriel Aresti, Doctor Ornilla y Artazuriña

BILBAO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao interrumpirá el servicio de suministro de agua el próximo martes, entre las 16.00 y las 21.00 horas, aproximadamente, en Txomin Garat, Gabriel Aresti, Doctor Ornilla y Artazuriña, por trabajos de renovación en la red municipal de aguas.

Según ha informado el consistorio, el corte de agua afectará a la Avenida Txomin Garat (números impares del 9 al 17 y números pares del 12 al 42), la calle Doctor Ornilla (números 1A y 1B), calle Artazuriña (todos los números) y Avenida Gabriel Aresti (números 1, 2, 4, 6, 12 y 16).