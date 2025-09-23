Ayuntamiento de Bilbao destinará 386.000 euros a la renovación del parque infantil de la campa Ibaizabal, en La Peña

Proyecto de renovación del parque infantil de la campa Ibaizabal, en La Peña - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de iniciar las obras de renovación del parque infantil situado en la Campa Ibaizabal, en el barrio de La Peña, presupuestadas en 386.000 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses.

La actuación, que se enmarca en el Plan Auzokide para la mejora de los barrios de Bilbao y ha sido, por tanto, priorizada por los vecinos del entorno, en este caso del Distrito 5, contempla, además, la mejora del drenaje y de la recogida de aguas para evitar encharcamientos.

El objetivo de este proyecto es el de renovar por completo el área de juegos infantiles existente y lograr una mejor integración estética del mismo en el entorno en el que se ubica a través de una temática común y acorde a los nuevos elementos. Para ello se realizará un mural decorativo en los muretes de la zona oeste del ámbito.

Además, se instalará nuevo mobiliario urbano, se plantará vegetación y se abordará la mejora del drenaje y de la recogida de las aguas de lluvia en la zona de tal forma que no vuelvan a producirse encharcamientos.

Se incluyen en estos trabajos también la renovación del alumbrado de la plaza, tanto de la red como de las luminarias. El espacio resultante contará con 319 metros cuadrados frente a los 265 metros cuadrados con los que cuenta la zona en la actualidad.