El Ayuntamiento de Bilbao establece un amplio operativo por la recepción al Bilbao Basket tras su triunfo

El Surne Bilbao Basket remonta al PAOK para ser bicampeón de Europa - FIBA

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao activará este jueves un amplio operativo municipal con motivo de la recepción oficial al Bilbao Basket prevista para esta tarde tras la consecución, por segundo año consecutivo, del título de la FIBA Europe Cup. Ello implicará cortes y restricciones de tráfico, fundamentalmente en torno al propio edificio Consistorial.

En concreto, desde las 14.00 horas aproximadamente -en función de la afluencia de gente-, quedarán cerrados al tráfico la rotonda de Plaza Ernesto Erkoreka y el Puente del Ayuntamiento, así como las calles Sendeja y Viuda de Epalza. Durante ese periodo, los garajes y aparcamientos de estas vías permanecerán sin acceso ni salida hasta la retirada del vallado, prevista en torno a las 21.00 horas.

Asimismo, la calle Ribera estará cerrada desde el puente de La Merced hasta El Arenal, salvo para el acceso a las calles Askao y Prim y a los garajes de la zona. Este acceso quedará interrumpido únicamente en el momento del paso del recorrido del autobús, previsto sobre las 19.00 horas. El dispositivo contempla también desvíos habilitados para facilitar el tránsito peatonal en la zona.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que los horarios de corte podrán variar por razones de seguridad y adelantarse o atrasarse dependiendo de la afluencia y concentración de personas, según determine la Policía Municipal.

Además, un dispositivo, humano y técnico, del Servicio de Limpieza, se encargará de la limpieza de los espacios donde se prevé mayor afluencia de gente.

TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto al transporte público, se anulará la parada de Bilbobus de Ernesto Erkoreka (Udaletxea) para las líneas 11, 22, 28, 71 y 72 desde las 10.00 horas. Además, Bilbobus modificará sus recorridos habituales en este entorno.

De los desvíos y supresión y cambios de parada se dará información a través de los cauces habituales (redes sociales, paneles informativos, app y marquesinas), además de la propia web de Bilbobus.

El Ayuntamiento recomienda a todas las personas que se acerquen a lo largo de la tarde a Bilbao o se vayan a desplazar por la ciudad, que lo hagan en transporte público, preferiblemente en tren o metro, ya que el tránsito viario podría ser complicado, sobre todo durante el tiempo de restricciones al tráfico.

Este operativo tiene como objetivo garantizar el correcto desarrollo de la recepción institucional al Bilbao Basket y permitir que la ciudadanía "pueda compartir este éxito deportivo en un ambiente seguro y ordenado". Por último, ha indicado que la ciudadanía de los entornos más afectados recibirá también información a través de avisos de Infobilbao en sus portales.