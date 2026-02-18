Ayuntamiento de Bilbao y ETS firman un convenio para financiar y construir la parada del tranvía de Los Caños

Tranvía de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles el convenio de colaboración con el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS) para la financiación y construcción de la nueva parada tranviaria de Los Caños, en la línea Atxuri-Bolueta, presupuestada en 6,25 millones.

El acuerdo tiene como objetivo mejorar la accesibilidad al transporte público y reforzar la red tranviaria de la ciudad, en línea con las directrices del Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 y la planificación territorial vigente para el Bilbao Metropolitano.

La actuación contempla la ejecución de una nueva parada tranviaria y un conjunto de actuaciones asociadas que mejorarán la conexión peatonal y la integración urbana del entorno.

En concreto, el proyecto incluye la construcción de la parada tranviaria, un ascensor y una pasarela que conectan el andén con el Paseo de Los Caños y la Avenida Miraflores, un camino de conexión desde el andén del lado de la ría y la cubrición de la pasarela peatonal existente entre la calle Zamakola y el Paseo de Los Caños.

El presupuesto estimado de las actuaciones asciende a 6.257.130 euros (IVA incluido). ETS financiará el 65% del coste, mientras que el Ayuntamiento de Bilbao asumirá el 35% restante, además del coste íntegro del acero inoxidable empleado en la cubrición de la pasarela existente.

La financiación se distribuirá entre los ejercicios 2026 y 2027, para los que el Ayuntamiento cuenta con la correspondiente dotación presupuestaria.

En virtud del convenio, ETS se encargará de la contratación y ejecución de las obras, así como de la dirección e inspección técnica de los trabajos.

Por su parte, el Ayuntamiento pondrá a disposición los suelos necesarios, colaborará en la ejecución de las actuaciones y asumirá, una vez recepcionadas, la titularidad y el mantenimiento de las infraestructuras de uso público municipal.

El plazo estimado de ejecución de las obras -una vez se liciten, adjudiquen e inicien- es de 15 meses, con una vigencia máxima del convenio de hasta cuatro años, prorrogable conforme a la normativa vigente.

Está previsto constituir una Comisión de Seguimiento y Coordinación del acuerdo compuesta por cuatro representantes: dos del ente público ETS y dos del Ayuntamiento de Bilbao. Entre sus funciones estará llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de las actuaciones previstas.