Ayuntamiento de Bilbao impulsa talleres gratuitos de mindfulness para mejorar el bienestar emocional y reducir el estrés

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao mantiene la iniciativa comunitaria centrada en el cuidado de la salud emocional a través del programa "Mindfulness y bienestar emocional", que incluye una serie de talleres prácticos semanales dirigidos a personas residentes en la Villa con el objetivo de proporcionar "herramientas sencillas y eficaces para mejorar el bienestar emocional, reducir el estrés y fomentar el autocuidado en la vida cotidiana".

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, dentro de la actividad se desarrollarán talleres semanales en diferentes distritos de la ciudad, con una duración de seis sesiones por grupo.

Las actividades se llevarán a cabo en los centros municipales de Zurbaranbarri (del 20 de abril al 25 de mayo, los lunes de 17.30 a 19.00 horas), de Begoña (del 21 de abril al 26 de mayo, los martes de 11.30 a 13.00 horas), de San Francisco (del 22 de abril al 27 de mayo, los miércoles de 17.30 a 19.00 horas) y de San Ignacio (del 23 de abril al 28 de mayo, los jueves de 17.30 a 19.00 horas). El resto de los distritos acogerán esta iniciativa después del verano, con el objetivo de acercar esta herramienta de promoción de la salud a toda la ciudadanía.

Tal y como ha señalado el concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, "el bienestar emocional es un pilar fundamental de la salud". Con este programa, ha explicado, quieren "acercar recursos accesibles y prácticos que ayuden a las personas a cuidarse mejor en su día a día, especialmente en un contexto en el que el estrés y la sobrecarga son cada vez más frecuentes".

Los talleres son gratuitos, previa inscripción, y están dirigidos exclusivamente a personas empadronadas en Bilbao. Las personas interesadas pueden contactar con el Área de Salud y Consumo a través del teléfono 944 204 453 o del correo electrónico promosalud@bilbao.eus.