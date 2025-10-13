El Ayuntamiento de Bilbao instalará nuevos aparatos biosaludables en la calle Hijas de la Caridad, en Larraskitu

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia este lunes la instalación de un nuevo circuito de aparatos biosaludables en la calle Hijas de la Caridad, en el barrio de Larraskitu, unas obras, con una inversión de 82.600 euros, priorizadas en el Distrito 7 por los vecinos en el marco del Plan Auzokide

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que esto trabajos abarcan, además de la mejora del entorno urbano, la colocación de cuatro elementos de ejercitación, tanto física como cognitiva, que servirán para entrenar la coordinación, el equilibrio, la fuerza y el movimiento.

El ámbito de la actuación, actualmente, es una zona verde sin uso que cuenta con espacio suficiente para la instalación de los nuevos elementos.

Se retirarán los bancos actuales -aprovechando los entrantes en los que se ubican- para ejecutar la base de los aparatos, que se resolverá a través de losas de hormigón armado rematada en pavimento de caucho verde. Esos bancos serán reubicados en las aceras y, además, se incluirán nuevos en la zona de verde.