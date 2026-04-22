Ayuntamiento donostiarra iniciará este año la construcción de 270 viviendas públicas en El Infierno, la mitad tasadas

SAN SEBASTIÁN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián iniciará este año la construcción de 270 viviendas protegidas en el ámbito de El Infierno, 135 de ellas sociales en alquiler y otras 135 viviendas tasadas en régimen de propiedad.

En un comunicado, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha informado de que el consejo de administración de la entidad municipal Etxegintza ha aceptado este miércoles la cesión de parcelas aprobada por la Junta de Gobierno local y ha aprobado los pliegos de licitación para la construcción de 270 viviendas protegidas "bajo un modelo de colaboración público-privado que combina vivienda social en alquiler y viviendas tasadas en propiedad para donostiarras".

"De esta manera, acelera el desarrollo urbanístico en El Infierno para que las obras puedan ser adjudicadas en tres meses y la construcción pueda arrancar este mismo año, para lo cual ya hay disponible una dotación presupuestaria de 4 millones de euros", ha afirmado.

El adjudicatario de la promoción debe entregar al Ayuntamiento la totalidad de las viviendas protegidas, así como 3.520 metros cuadrados de locales para uso dotacional para la ciudad.

Insausti ha apuntado que en El Infierno se prevé "la mixtura de 135 viviendas sociales en alquiler y 135 viviendas tasadas en régimen de propiedad". "Con esta última modalidad, el objetivo prioritario es ofrecer a donostiarras de clase media la adquisición de una vivienda a través de las rentas obtenidas con su esfuerzo diario", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado "importante" que el Ayuntamiento lidere este proyecto porque "garantiza que el acceso a la vivienda sea para donostiarras empadronados en la ciudad o nacidos en Donostia que se encuentren fuera, pero acrediten un arraigo" y que tengan unos ingresos máximos, en una unidad convivencial de dos personas, de hasta 60.000 euros brutos, aproximadamente, que se incrementa dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.

Por su parte, la vivienda social se destinará a las unidades convivenciales "con menor capacidad económica". Insausti ha indicado que "cualquiera de nuestros jóvenes, con un altísimo nivel de formación, y que vive en una ciudad con bajo nivel de desempleo, ve imposible acceder a una vivienda en el mercado libre a través de sus ingresos de trabajo".

"La oferta de alquiler libre en Donostia es prácticamente inexistente, y la vivienda libre en propiedad tiene un precio inalcanzable", ha señalado.

"Por eso, la vivienda tasada en propiedad va dirigida a las y los donostiarras que, con sus rentas de trabajo, ven que nunca tienen opciones de adjudicación en la vivienda pública en alquiler, pero que tampoco llegan ni de lejos a la vivienda libre", ha señalado, para añadir que "han sido los eternos olvidados de la política de vivienda de Donostia y debemos responder a sus necesidades".

Insausti ha subrayado que este modelo de "colaboración público-privada" tiene "precedentes de éxito" y "se ha usado en Donostia en varias ocasiones, como en Morlans y Txomin Enea". "Consiste básicamente en que, a través de un concurso público, se ofrecen suelos de titularidad municipal, para que empresas interesadas presenten ofertas para proyectar, financiar y ejecutar viviendas protegidas", ha explicado.

RECORDATORIO A EH BILDU

Por otro lado, Insausti ha recordado a EH Bildu, que pedía que todas las viviendas públicas de El Infierno sean en régimen de alquiler, "no se ha aplicado en ningún Ayuntamiento de los que gestiona" y ha incidido en que "ceder las parcelas al Gobierno Vasco para construir íntegramente vivienda en alquiler social acarrearía un gasto de 32 millones, no presupuestado por el Ejecutivo vasco y un retraso considerable" en la construcción que "Donostia no está dispuesto a asumir".

"La vivienda asequible es prioridad en mi agenda y por eso estamos activando todos los recursos y tomando todas las decisiones para darle un acelerón", ha insistido.

Finalmente, ha señalado que esta promoción "complementa el desarrollo de El Infierno, que ya cuenta con otras 270 viviendas libres, haciendo un total de 540 viviendas en ese ámbito, de las cuales la mitad son protegidas".