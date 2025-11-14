Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) iniciará los próximos días las obras del ascensor urbano de Pontika

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria iniciará los próximos días las obras del ascensor urbano que unirá Pontika, Luis Mariano e Igantzi.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que esta intervención "mejorará la accesibilidad y conectividad peatonal" entre Pontika, Luis Mariano e Igantzi, y se enmarca dentro de las acciones recogidas en el Plan de Accesibilidad 2023 y es "un paso importante para la creación del nuevo eje peatonal Pontika-Luis Mariano-Igantzi, compromiso recogido en el Plan de Legislatura 2023-2027".

Además, ha apuntado que la primera fase "contempla la construcción de un nuevo ascensor urbano y la creación de un itinerario peatonal accesible entre los barrios de Pontika y Beraun (Luis Mariano)".

En esta primera fase "también se construirá la plataforma de acceso al futuro segundo ascensor, los muros de contención y la cimentación de la estructura, preparando así la siguiente fase del proyecto, que se encuentra actualmente en fase de redacción", han señalado desde el Consistorio.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Urbicolán S.L., con un presupuesto de 1.181.070,47 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de un año. La obra contará, además, con financiación del Gobierno Vasco, el cual destinará 402.286,89 euros.

En julio de 2024 se celebró una asamblea de barrio extraordinaria en Igantzi en la que se trabajaron las diferentes alternativas que el Ayuntamiento había estudiado hasta el momento y la alternativa de conexión de Igantzi con Pontika "fue la que más interés suscitó", han destacado desde el Consistorio.

Las mismas fuentes han explicado que, a partir de esa reunión se adquirió el compromiso de "trabajar una solución conjunta e integral que conjugase las diferentes necesidades y diese servicio al mayor número de personas posible, minimizando afecciones e integrando los nuevos ascensores en el entorno".

El resultado del proyecto fue presentado públicamente el pasado marzo y, tras concretar detalles y completar el proceso de licitación de las obras, estas comenzarán "en los próximos días".