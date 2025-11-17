Ayuntamiento de Getxo dice que el derribo del palacete 'Irurak bat' incumplió la licencia concedida

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) ha afirmado de que la obra realizada por una promotora en la parcela de Ereaga que acogía el palacete protegido 'Irurak Bat' de 1845, derribado en verano del año pasado, "no respetó las condiciones de la licencia municipal otorgada en octubre de 2022".

Según ha indicado el consistorio, esa licencia permitía rehabilitar el edificio protegido, manteniendo sus cuatro fachadas (salvo los miradores) y añadir un nuevo edificio en la misma parcela. "En ningún momento se autorizó el derribo completo del inmueble catalogado", ha aseverado.

Al detectar que la obra no cumplía lo permitido, el Ayuntamiento abrió un expediente para restablecer la legalidad urbanística y puso en marcha procedimientos sancionadores. El proceso se encuentra ahora en fase de regularización y participación pública, con el fin de revisar el nuevo proyecto presentado y garantizar la protección de los elementos patrimoniales. El anexo del proyecto está ya disponible para su consulta pública.

El Ayuntamiento ha recordado que actuó siguiendo el procedimiento legal vigente y que fue la promotora quien incumplió la licencia de rehabilitación. Desde entonces, el Consistorio está trabajando "con firmeza" para proteger el patrimonio de Getxo y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Respecto a la labor de los arquitectos municipales, el consistorio ha puntualizado que todos cuentan con la misma categoría profesional y responsabilidades. No se requiere una titulación específica para gestionar determinados expedientes, por lo que cualquier arquitecto municipal puede encargarse de proyectos relativos a edificios protegidos, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

El departamento de Urbanismo ha reiterado su "total disposición" a colaborar con la autoridad policial y judicial. Esta colaboración, que se mantiene desde el inicio del procedimiento, seguirá garantizando el acceso a toda la documentación y a los informes técnicos necesarios para esclarecer los hechos con "la máxima transparencia", ha dicho.

"Si se confirmara que se ha producido alguna irregularidad por parte de personal funcionario o de algún cargo público, el Ayuntamiento actuará en consecuencia, adoptando las medidas necesarias y actuando siempre en defensa del interés general de la ciudadanía de Getxo", ha señalado la alcaldesa, Amaia Aguirre.