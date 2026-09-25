El Ayuntamiento de Iurreta (Bizkaia) denuncia un sabotaje en la zona de txosnas con "graves daños materiales"

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento vizcaíno de Iurreta ha condenado el sabotaje registrado en su recinto de txosnas, con varios cables cortados en los tiradores, neveras y en la parte trasera del escenario, lo que ha causado "graves daños materiales". Asimismo, ha anunciado que se han puesto en marcha las comprobaciones correspondientes para esclarecer los hechos y restituir las instalaciones afectadas.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, a solo unos días de comenzar las fiestas de San Miguel, la Comisión de fiestas ha denunciado cortes intencionados en el cableado de las instalaciones eléctricas, que han afectado a botelleros, refrigeradores y zonas técnicas del escenario y también a la instalación eléctrica municipal.

"Este ataque atenta directamente contra el trabajo que se realiza para organizar las fiestas del municipio", ha denunciado el Ayuntamiento, que ha asegurado que "no va a tolerar ningún acto de sabotaje ni agresión, ya que los Sanmigueles son las fiestas de todas y todos, construidas desde el respeto y la colaboración".

Tras "condenar y rechazar el acto vandálico y de sabotaje" en el recinto de txosnas, el Ayuntamiento ha confirmado que se han puesto en marcha las comprobaciones correspondientes para esclarecer los hechos y restituir las instalaciones afectadas "a la mayor brevedad".