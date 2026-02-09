El Ayuntamiento de Maruri-Jatabe (Bizkaia) recibe subvenciones de más de 315.000 euros en 2025

BILBAO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Maruri-Jatabe ha conseguido subvenciones de más de 315.000 euros a lo largo del año 2025, reforzando la capacidad inversora municipal gracias a la financiación externa y llevando a cabo diversos proyectos estratégicos "sin generar sobrecarga económica para los ciudadanos del municipio", según ha informado el consistorio.

La mayor parte de las subvenciones se han recibido en el área de Transición energética y cambio climático. Se han financiado instalaciones de autoconsumo energético, actuaciones de mejora de la eficiencia energética y proyectos para potenciar la sostenibilidad de los edificios municipales.

Estas actuaciones tienen como objetivo reducir la huella de carbono y reducir los costes energéticos a largo plazo. Asimismo, gracias a las ayudas recibidas se ha podido promover la circularidad en la gestión de los residuos en el municipio.

Entre las actividades que ha destacado el ayuntamiento se encuentra la instalación fotovoltaica en piscinas, renovación del alumbrado público en diferentes barrios, sistema de aerotermia de Kultur Kirol y otras actividades de eficiencia energética, rutas PR y BTT para fomentar el turismo activo y el uso sostenible del medio natural, trabajos forestales y replantación en la zona de Katilluzubi.

En cuanto a equipamientos municipales, euskara, deporte y cultura, se han recibido subvenciones para la mejora de infraestructuras de servicio público, como instalaciones deportivas y equipamientos culturales, aumentando la calidad de los espacios públicos y garantizando infraestructuras más adecuadas para el uso de los ciudadanos.

Además, se han obtenido ayudas para la realización de actividades culturales en el municipio, fomento de euskera y para la renovación del fondo bibliográfico de la biblioteca. Estas subvenciones se han empleado en diferentes infraestructuras como la digitalización de los accesos a Gaztegune y renovación de equipamientos, reparación de la cubierta de Kultur Kirol y mejoras de las instalaciones, modernización del equipamiento de Kultur Etxea, programación cultural continua, promoción del euskera y desarrollo del Plan de Igualdad.

También se han destinado a la reparación del frontón y anteproyectos de cubierta, dentro de los convenios suscritos con REE, aparcamiento para autocaravanas financiado con fondos europeos vinculados al turismo sostenible y acondicionamiento de la antigua carretera Asteinza - Loramendi y asfaltado.

EMPLEO Y FORMACIÓN

A través de los programas impulsados por Lanbide se ha accedido a ayudas para fomentar la primera experiencia laboral en la administración, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar el relevo generacional en la administración pública.

Entre otros, se ha conseguido ayudas para programas de primer empleo en la Administración y planes locales de empleo y refuerzo de la brigada municipal.

Además, gracias a las subvenciones recibidas, el Ayuntamiento ha podido impulsar proyectos de participación ciudadana y social y fomentar la implicación activa de los jatabetarras, fortaleciendo así el tejido asociativo y promoviendo la cooperación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Las subvenciones e inversiones municipales en esta materia se han destinado al proceso participativo para la creación de la tienda cooperativa, renovación de la zona de compostaje, servicio de AuzoTaxi y otros servicios complementarios.

También se han recibido ayudas vinculadas al desarrollo rural y a la modernización de los servicios municipales, con el objetivo de fortalecer la estructura económica de la localidad y mejorar su habitabilidad.

Desde el Ayuntamiento han valorado "muy positivamente" el resultado obtenido, ya que, según han destacado, es "consecuencia directa de una planificación rigurosa, una gestión activa y un seguimiento constante de las convocatorias".

El objetivo, según ha remarcado el consistorio, es "aprovechar todos los recursos disponibles para garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado de Maruri-Jatabe".

El gobierno municipal ha reiterado su compromiso de seguir captando financiación externa para llevar a cabo "proyectos útiles para el municipio y seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos en los próximos años".