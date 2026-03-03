Ayuntamiento de Ortuella reubica temporalmente las actividades deportivas tras la caída del techo del gimnasio municipal

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ortuella (Bizkaia) ha procedido a la reubicación temporal de las actividades deportivas y cursos tras la caída del techo del gimnasio municipal.

Según ha informado en un comunicado, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y minimizar las molestias a las personas usuarias, las actividades se trasladarán a otros espacios e instalaciones municipales, adaptando horarios.

De momento, las únicas actividades que se van a impartir en otro municipio son spinning, que se trasladará a Trapaga en grupos de 15 personas. Para ello, se facilitará el transporte de ida y vuelta.

Para asegurar la actividad de las personas usuarias de la sala de musculación se están barajando alternativas en otros municipios y, según ha indicado el consistorio, se informará lo antes posible sobre su ubicación.

Desde el Consistorio se está trabajando para "restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible" y asegurar que las instalaciones "cumplan todas las garantías de seguridad".

El alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, ha señalado que "la seguridad de las personas usuarias es nuestra absoluta prioridad". "Hemos actuado con rapidez para reorganizar las actividades y que nadie se quede sin su servicio deportivo habitual", ha asegurado.