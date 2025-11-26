Ayuntamiento de San Sebastián aprobará este jueves un presupuesto de 494,4 millones, un 4,45% menos que en 2025

Archivo - Fachada Del Ayuntamiento De San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián aprobará en el Pleno de este jueves un presupuesto de 494.456.134 euros para 2026, un 4,45% menos con respecto del ejercicio anterior, aunque el apartado de servicios sociales crece un 8,3% y se destinarán 40,5 millones al bienestar de los ciudadanos (el 8,20% del total).

El equipo de Gobierno municipal, formado por PNV y PSE-EE, sacará adelante con sus votos (nueve ediles del PNV y cinco de PSE) estas cuentas, a las que EH Bildu (8 concejales), Elkarrekin Podemos (dos ediles) y PP (3 representantes) presentaron enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas por jeltzales y socialistas.

El Ejecutivo local ha detallado que el presupuesto social para 2026 incluye 17.072.935 euros para las personas mayores, el 42,09% del total, lo que supone 343,82 euros por cada persona mayor de 65 años; 4.344.742 euros para atención a menores (165,94 euros por menor); 12.039.558 euros para la integración social, el 29,68% del total (432,67 euros para cada persona en riesgo de exclusión); y 6.622.104 euros para los servicios sociales, distribuidos en los ocho centros de la ciudad.

Además, se van a crear 12 puestos de trabajo vinculados a la acción social: tres psicólogos, cinco trabajadores sociales, tres administrativos y un técnico de administración general. El primer capítulo, correspondiente al gasto de personal, ha crecido en 1.077.190 euros, es decir, un 12,43% respecto al año anterior. A inversiones, por su parte, se van a destinar 1.798.556 euros: 614.556 euros para el nuevo centro de servicio social Erdigune-Parte Vieja, 1.084.000 para renovar el centro de jubilados de Erdialde y 100.000 euros para remodelar el servicio municipal de urgencias sociales.

En materia de servicios y contratación se destinan 22.730.000 euros, un 56,03% del presupuesto de política social y un 3,24% más que el año anterior. En las próximas semanas, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, compartirá con diversos agentes de la sociedad los principales números de este Presupuesto y mantendrá una ronda para conocer sus inquietudes. La primera cita la ha mantenido este miércoles con alumnos de Bachillerato en la ikastola Axular.

Próximamente, mantendrá encuentros con agentes del tercer sector, clubes deportivos, emprendedores de la ciencia y la innovación, así como asociaciones de jubilados.

Además, este presupuesto, que incorpora enmiendas de todos los grupos municipales, será el primero en aprobarse antes de final de año y entrar en vigor el 1 de enero. Las partidas destinadas a Gastos de Personal se incrementan un 5,69%, entre las que destacan el incremento de las retribuciones del personal en un 2%, y la creación de 26 nuevas plazas.

Por su parte, los gastos corrientes derivados de los servicios que se prestan sufrirán un incremento del 1,63% respecto al año anterior, y destaca el aumento del 2,6% de las aportaciones que el Ayuntamiento realiza a sus entes y sociedades dependientes.

El Consistorio podrá hacer frente al incremento del gasto corriente gracias a la aportación proveniente del Fondo Foral de Financiación Municipal, que según estimaciones iniciales será de alrededor de 194 millones, y a la actualización de su política fiscal, ajustando algunos apartados de sus ordenanzas fiscales, que le permitirán recaudar alrededor de 3,1 millones de euros más que este año.

El presupuesto recoge, por otra parte, una partida de 13,5 millones de euros para los próximos dos años (7,6 en 2026 y 5,9 en 2027) para poder acometer las obras pendientes de remodelación y transformación del mercado de La Bretxa. También se recogen 82,1 millones de euros para el departamento de Movilidad y Transporte, y una aportación al gasto corriente de la Compañía del Tranvía de 36,2 millones de euros, para continuar con la electrificación de la flota de autobuses, comprar nuevos microbuses y mejorar el sistema contra incendios de las cocheras.

El desarrollo del programa BEI para la electrificación de la línea 17 seguirá su curso y contará con 11 millones de presupuesto en 2026, además de dotación presupuestaria hasta 2028 por un total de 23,6 millones y que contará con aportación del Gobierno Vasco. El proyecto ElectriZEN, financiado con Fondos Next, continuará desarrollándose durante el próximo ejercicio.

Etxegintza destinará en 2026 casi 6,6 millones para la construcción de los alojamientos dotacionales de Campanario y el desarrollo de vivienda pública de alquiler en el Infierno, Illarra, Igara y Añorgako Geltokia, entre otros. El presupuesto contempla inversiones por valor de 41,7 millones de euros, que se irán ejecutando durante 2026 y años posteriores.

El proyecto de presupuesto para 2026 cuenta alrededor de 70 partidas destinadas a inversión, a las que se incorporarán, una vez aprobado el presupuesto, diferentes partidas por valor total de 126 millones para seguir desarrollando inversiones incluidas en presupuestos anteriores. En Deportes destaca la inversión plurianual de 4,8 millones para poder definir el futuro pabellón multiusos de Illunbe.

El departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos contará con 104 millones, entre los que destacan las partidas de mantenimiento de las de vías públicas (1.075.000 euros) y la campaña de asfaltado (750.000 euros). Otras inversiones para la mejora del entorno urbano son 425.000 euros para la renovación parques infantiles, 350.000 euros para obras de accesibilidad o 550.000 para actuaciones en arbolado y zonas verdes. También están previstos 1,65 millones para la renovación de la antigua escuela de Igeldo.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento contará con varias partidas para inversiones por valor de 1,1 millones de euros y la Guardia Municipal contará con una dotación presupuestaria de 950.000 euros para llevar a cabo el proyecto de comisaría conjunta con la Ertzaintza en Egia.