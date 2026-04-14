Ayuntamiento de San Sebastián aprueba el proyecto de ampliación del centro de Servicios Sociales de Bertsolari Xalbador

Ayuntamiento de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado el expediente de contratación de las obras del proyecto de ampliación del centro de Servicios Sociales situado en el número 12 de la calle Bertsolari Xalbador, en el barrio de El Antiguo. El presupuesto de licitación es de 262.414 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses.

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha indicado que este proyecto consiste en la ampliación del centro de Servicios Sociales municipales reacondicionando el local aledaño que actualmente se encuentra en uso ofreciendo espacios de prestaciones sociales y que cuenta con todos los servicios e instalaciones propias de la actividad.

Según las mismas fuentes, se van a ampliar los espacios del centro con el fin de proporcionarle "más despachos de atención al público". Asimismo, es preciso intervenir en el actual local para "cambiar la zona de acceso y ubicar en ella una sala grande de atención a personas mayores de Acción Social con acceso independiente, así como una mínima intervención en los accesos a los aseos y la sustitución de un despacho por un office".

Por otro lado, la Junta de Gobierno local ha aprobado el expediente de contratación de las obras contenidas en el proyecto de mejora en el entorno escolar y punto crítico en calzada vieja de Ategorrieta número 28, con un presupuesto de 158.086 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto incluye la elevación de la acera existente, "de cara a evitar que siga siendo un punto de estacionamiento del transporte escolar"; el redireccionamiento del carril ciclista de sentido único con sentido hacia la playa de la Zurriola, haciéndolo pasar por la zona de estacionamiento regulado (en vez de por la acera afectada); el calmado del tráfico en Calzada Vieja de Ategorrieta mediante la limitación de la velocidad a 20 kilómetros hora, en vez de a 30, y la construcción de badenes o mesetas de calmado; así como la mejora de las instalaciones de alumbrado público.

También se ha dado luz verde a la adjudicación de dos contratos para las cubiertas del Parque Reno del Antiguo y el de Sagastieder de Intxaurrondo. Las dos actuaciones se han adjudicado a Carpas Zaragoza con un presupuesto de 190.575 euros y un plazo de ejecución de cinco meses la primera y la segunda, con un presupuesto de 145.200 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.