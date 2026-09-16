Ayuntamiento de San Sebastián inicia el apeo de cuatro tilos del Paseo de Francia para "garantizar su renovación"

Apeo de tilos. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha iniciado el apeo de cuatro tilos del paseo de Francia para "garantizar su renovación". Según ha destacado, esta actuación "permitirá renovar progresivamente la alineación con nuevos ejemplares de gran porte".

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha dado cuenta del inicio, este miércoles, de los trabajos de "renovación progresiva" del arbolado del paseo de Francia, una actuación que "permitirá mantener y reforzar a largo plazo una de las alineaciones de tilos más características de la ciudad".

Los trabajos han comenzado con el apeo de cuatro ejemplares que, tras el seguimiento realizado por el servicio municipal de Parques y Jardines, han sido considerados no viables para su conservación.

La actuación forma parte del trabajo habitual de seguimiento y mantenimiento que se realiza sobre el arbolado del paseo, con el objetivo de conservar los ejemplares existentes y favorecer su adecuado desarrollo.

El concejal donostiarra de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, ha señalado que "el paseo de Francia cuenta con un arbolado de gran valor y nuestro objetivo es mantenerlo y cuidarlo a largo plazo".

"Para ello es necesario realizar un seguimiento continuado de los ejemplares, conocer su evolución y actuar de manera progresiva allí donde sea necesario", ha señalado, para añadir que "la intervención continuará con trabajos de poda en el resto de la alineación, adaptados a las necesidades de cada ejemplar".

De esta manera, el Ayuntamiento busca "mantener la estructura y vitalidad del conjunto y prolongar al máximo la vida de los árboles que se encuentran en buenas condiciones".

Paralelamente, se ha previsto la reposición de los ejemplares retirados con tilos de gran porte y alta calidad procedentes del vivero holandés Van den Berk, "uno de los productores de árboles y arbustos de referencia en Europa".

Los ejemplares han sido seleccionados específicamente para su incorporación al aseo de Francia, "atendiendo tanto a su calidad como a sus características y condiciones para favorecer su arraigo", ha subrayado.

El concejal ha subrayado que "la utilización de árboles ya desarrollados permitirá recuperar en un plazo más reducido la presencia y continuidad de la alineación y minimizar el impacto visual de las sustituciones".

García ha detallado que la actuación del paseo de Francia se enmarca "en la misma estrategia de conservación, seguimiento y renovación progresiva que el Ayuntamiento está desarrollando en la Avenida de Tolosa".

"En ambos espacios estamos aplicando la misma filosofía: conocer el estado de los árboles, conservarlos siempre que sea posible y planificar su renovación cuando llega el momento. Se trata de cuidar el arbolado que tenemos hoy y, al mismo tiempo, asegurar que estas alineaciones sigan formando parte de la ciudad durante muchos años", ha concluido García.