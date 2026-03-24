Ayuntamiento de San Sebastián se personará en el juicio oral por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Jon Insausti, alcalde de San Sebastián. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián se personará en el juicio oral que se celebre en la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional por el asesinato del edil del PP Gregorio Ordóñez después de que el Tribunal Central de Instancia de Madrid haya concluido la instrucción del sumario. El Consistorio ha remarcado que ha decidido seguir en la causa porque "Donostia no olvida y tiene memoria".

El alcalde, Jon Insausti, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, ha recordado que la personación del Ayuntamiento donostiarra en atentados contra miembros de la Corporación "es una práctica habitual y además está jurídicamente amparada".

Según ha explicado, "30 años más tarde", la plaza primera de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid acaba de notificar al Consistorio, "por fecha de este martes, 24 de marzo del 2026, que se declara concluso el sumario instruido por el asesinato de Gregorio Ordónez".

Así, ahora se emplaza al Ayuntamiento de San Sebastián, en un plazo de diez días, para que se persone ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el juicio oral que se desarrolle, y para el que aún no hay fecha establecida.

"El Ayuntamiento, hace 30 años, en una Junta de Portavoces del 17 de junio de 1996, decidió personarse y seguir hasta el final y hoy, 24 de marzo del 2026, va a seguir firme con ese compromiso y se personará en el juicio que se vaya a desarrollar porque Donostia no olvida y porque Donostia tiene memoria", ha asegurado el regidor.

Insausti ha reafirmado el "principio básico" que comparten en el gobierno de la ciudad, que es que "la violencia nunca tuvo lugar ni tendrá lugar en las calles de Donostia y que nosotros como base para el futuro creemos en la convivencia y en la dignidad".

"Este ayuntamiento, y los donostiarras, nunca nunca nunca vamos a olvidar a Gregorio Ordóñez. Vamos a hacer una defensa de los derechos humanos y siempre vamos a rechazar cualquier tipo de violencia e imposición", ha insistido.

El alcalde ha recordado que, el pasado mes de enero, cuando estuvieron en el cementerio de Polloe junto a la familia, ya destacó que cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez, él tenía 36 años, justo la edad con la que Insausti había accedido a la alcaldía.

"Cómo cambian los tiempos y cómo cambian las cosas. Yo ahora tengo la suerte y el honor de poder ejercer la política con total naturalidad en una ciudad que vive y que convive en paz, pero que eso es posible gracias al esfuerzo que muchas personas antes que yo realizaron", ha afirmado.

Por ello, ha subrayado que "hoy nos toca recordar a Gregorio Ordóñez y defender su memoria, y esa es la decisión que vamos a tomar". "Seguiremos en el proceso y nos vamos a personar en el juicio que se vaya a desarrollar como Ayuntamiento en el juicio".

Insaust ha explicado que el proceso comenzó hace 30 años y, en ese periodo, "el sumario habrá sido extenso" y ha apuntado que ha habido "diferentes juicios" por el asesinato del edil del PP. "Ahora se ha concluido la instrucción de un sumario y ahora se procederá al juicio oral", ha insistido.