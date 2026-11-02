El Ayuntamiento de San Sebastián ha retomado el circuito Mimarte para "prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes"

El Ayuntamiento retoma el circuito Mimarte para prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián retoma el circuito Mimarte para prevenir el consumo de alcohol entre jóvenes. El espectáculo de mimo de Peter Roberts comenzará este martes en Mundaiz y recorrerá distintos centros educativos de la ciudad hasta diciembre.

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha informado de que Mimarte es una iniciativa de prevención del consumo de alcohol dirigida principalmente al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y enseñanza postobligatoria, de entre 12 y 18 años.

La primera actuación de esta nueva edición tendrá lugar este martes en Mundaiz ikastetxea y el programa continuará durante los meses de noviembre y diciembre en distintos centros educativos donostiarras.

"Mimarte utiliza el mimo, el humor y la representación de situaciones cotidianas para promover una reflexión crítica sobre el consumo de alcohol y los riesgos asociados", ha explicado el edil donostiarra de Medio Ambiente, Iñigo García.

Según ha apuntado, "la prevención del consumo de alcohol requiere algo más que transmitir información" y "es importante generar espacios en los que los jóvenes puedan reconocerse en situaciones cotidianas, reflexionar sobre ellas y hablar con naturalidad de las decisiones que toman".

En este sentido, el programa apuesta por "un formato participativo que utiliza el lenguaje corporal y la expresión artística para abordar una cuestión que afecta también a las relaciones sociales y a la presión del grupo", ha explicado, para añadir que "el espectáculo busca que el alumnado pueda identificar comportamientos y situaciones de riesgo sin recurrir únicamente a los mensajes preventivos tradicionales".

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo que el Ayuntamiento desarrolla desde 2018 a través de la Mesa del Alcohol, un espacio de coordinación interdepartamental e interinstitucional orientado a la prevención y la educación, así como a la reducción de la oferta y la demanda de alcohol entre la población joven, con especial atención a los espacios de ocio.