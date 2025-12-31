El Ayuntamiento de Sopela actualiza su mapa arqueológico para conocer y proteger su "rico patrimonio histórico"

Vista general de las estructuras neolíticas documentadas por Encarnación Regalado en 2014 en el yacimiento de Landaluce, en Sopela - AYUNTAMIENTO DE SOPELA

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia) ha impulsado un estudio exhaustivo de actualización y valoración del registro patrimonial arqueológico del municipio, con el objetivo actualizar "con mayor precisión" el alcance, estado de conservación y potencial científico de su "rico legado histórico".

Según ha informado el Consistorio, este trabajo "responde a la necesidad de sistematizar décadas de hallazgos dispersos" y dotar a la gestión municipal de "herramientas técnicas que permitan proteger, investigar y planificar el municipio con criterios patrimoniales sólidos".

La investigación parte de la constatación de "una ocupación humana intensa y continuada" en Sopela, desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad, especialmente vinculada a la explotación del sílex de Kurtzia, "uno de los enclaves prehistóricos más relevantes de la franja costera del norte peninsular".

A este "excepcional registro" se suman evidencias de época romana, medieval y moderna, así como "un amplio conjunto de arquitecturas históricas", como las baterías de defensa de la costa o caseríos y molinos, con potencial arqueológico tanto en superficie --en los alzados de las arquitecturas-- como en el subsuelo".

El alcance del estudio, que no se ha limitado a "la simple recopilación de datos", ha integrado el análisis arqueológico con la cartografía histórica, la geomorfología y los procesos de alteración del paisaje.

Como resultado, se ha elaborado "un completo registro de los todos los datos en un GIS --sistema de información geográfica- actualizado" que recoge todos los yacimientos protegidos, las Zonas de Presunción Arqueológica, las inventariables o las propuestas, así como la localización de hallazgos casuales y actuaciones arqueológicas con resultados positivos.

Según el Consistorio, esta herramienta "permite visualizar la distribución espacial de los hallazgos, identificar zonas de alta potencialidad y detectar áreas alteradas o con resultados negativos, facilitando una gestión preventiva y rigurosa".

ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

Entre los resultados finales, destaca la propuesta de ampliación y revisión de las Zonas de Presunción Arqueológica del municipio, "fundamentada en criterios técnicos y verificables".

El estudio destaca "la importancia de esta figura como instrumento clave para evitar afecciones patrimoniales irreversibles y para avanzar, mediante futuras investigaciones, desde la presunción a la confirmación, o desafección, de los yacimientos".

Según defiende, la utilidad de este trabajo "es múltiple", ya que proporciona "una base sólida para la toma de decisiones urbanísticas y territoriales", favorece la protección del patrimonio "frente a nuevas intervenciones", y abre "nuevas líneas de investigación sobre periodos escasamente documentados en la vertiente cantábrica, como los asentamientos al aire libre del Paleolítico".

Además, se alinea con "iniciativas estratégicas como el desarrollo del Anillo Verde, integrando patrimonio, paisaje y planificación sostenible".

Como "reflexión final", el estudio pone de manifiesto que la protección del patrimonio arqueológico "no es un obstáculo para el desarrollo", sino "una oportunidad para conocer, preservar y poner en valor la historia de Sopela".

A su juicio, "el esfuerzo" invertido en caracterizar y gestionar este legado "es mínimo en comparación con los beneficios patrimoniales, culturales, científicos y sociales que aporta", y sitúa al municipio "en una posición de referencia en la gestión responsable de su pasado".