Ayuntamiento de Vitoria concede a ADIF los permisos para realizar los sondeos geotécnicos de la nueva estación de Dato

Los trabajos permitirán analizar las características del terreno de la futura estación - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concedido a ADIF los permisos necesarios para la realización de los sondeos geotécnicos vinculados al proyecto de mejora y ampliación de la estación de tren de la calle Dato.

Estos trabajos permitirán analizar las características del terreno de la futura estación y de los proyectos que integran la operación ferroviaria prevista entre Júndiz y Cerio, un corredor de aproximadamente 14 kilómetros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de la nueva terminal, el proyecto incluye la adaptación de los accesos ferroviarios, la construcción de los cambiadores de ancho que conectarán la red de Alta Velocidad con la convencional y la reposición de infraestructuras afectadas por las obras, como las pasarelas de Ariznabarra y Fuente de la Salud, que serán reconstruidas. La inversión global prevista ronda los 300 millones de euros.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha subrayado que la autorización de estos sondeos "permite que se sigan dando pasos en un proyecto imprescindible para la llegada de la Alta Velocidad". La regidora ha destacado que no se trata de "un simple trámite administrativo", sino de un paso necesario para que la Alta Velocidad sea una realidad "más cercana".

ESTACIÓN DE DATO

La nueva estación combinará la conservación y puesta en valor del edificio histórico actual, que seguirá siendo el acceso principal para las personas viajeras, con unas instalaciones modernas y adaptadas a futuras necesidades.

El proyecto incluye un gran vestíbulo soterrado que albergará la sala de embarque, espacios comerciales y los accesos a los andenes. Este espacio tendrá conexiones con el edificio original, con el Paseo de la Universidad y con un aparcamiento subterráneo de dos plantas con capacidad para unas 200 plazas.

La actuación contempla, además, un paso peatonal subterráneo de más de 1.000 metros cuadrados entre la plazuela de la Estación y el Paseo de la Universidad, lo que mejorará la conexión entre ambas zonas de la ciudad. A ello se sumará un vial peatonal perimetral que facilitará los accesos a la sala de embarque y permitirá la entrada de luz natural.

La dimensión de esta infraestructura responde al importante crecimiento previsto de la demanda ferroviaria con la Alta Velocidad. Si el pasado año la estación de Dato registró 737.000 viajeros, las previsiones apuntan a que esa cifra podría alcanzar los 3,8 millones de usuarios en la próxima década, multiplicando por cinco el volumen actual.