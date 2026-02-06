El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba una OPE para cubrir 28 plazas vacantes en la Policía Local

La alcaldesa, Maider Etxebarria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir 28 vacantes en la Policía Local. De estas plazas, 21 se cubrirán mediante promoción interna y 7 por turno libre. Los puestos incluidos en esta oferta corresponden a 13 agentes primeros, 7 agentes, 3 suboficiales, 3 subcomisarios y 2 oficiales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha recordado que este año se crearán 27 nuevas plazas en la Policía Local. En concreto, serán 25 nuevas plazas de agentes y dos de la escala de mandos. Con esta ampliación, la Policía Local pasará a disponer de 508 dotaciones en 2026.

Para la selección de los 25 nuevos agentes y de los siete agentes de la OPE aprobada este viernes, el Ayuntamiento ha dado el visto bueno, en una Junta de Gobierno extraordinaria, a la encomienda de gestión a la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, que se encargará de llevar a cabo estos procesos selectivos en una nueva convocatoria unificada.

La responsable municipal ha explicado que con estas decisiones "el Gobierno municipal continúa dando pasos en la mejora de un servicio público fundamental".

"Reforzamos la capacidad de Policía Local para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de Vitoria. Es una apuesta por una Policía Local mejor dimensionada, más eficaz y con mayor estabilidad que nos permitirá seguir fortaleciendo así uno de los pilares fundamentales del bienestar y la convivencia en Vitoria-Gasteiz", ha añadido.