El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a fortalecer los espacios y mecanismos de participación infantil

Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 18:07

VITORIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha asumido el compromiso de fortalecer los espacios y mecanismos de participación infantil y de reconocer que la "voz" de la infancia y la adolescencia es "esencial en la vida democrática local".

Representantes de la Corporación Municipal de Vitoria-Gasteiz han leído este viernes una declaración institucional con motivo del día Internacional de la Ciudad Educadora que se celebra este próximo domingo.

A través de este texto, el Ayuntamiento se compromete a fortalecer los espacios y mecanismos de participación infantil, "reconociendo su voz como esencial en la vida democrática local".

Además, adopta el compromiso de velar para que estos mecanismos de participación incorporen a la infancia en situación de vulnerabilidad "en la construcción de ciudades más inclusivas y equitativas que tengan en cuenta todas las miradas".

A su vez, el Ayuntamiento asume la importancia de fomentar espacios de formación para que niñas, niños, y adolescentes desarrollen habilidades sociales, conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos de forma activa y responsable.

Otro de los compromisos adoptados en esta declaración consiste en promover el diálogo intergeneracional "como vía para construir una comunidad más cohesionada, inclusiva y solidaria".

El Consistorio apuesta, asimismo, por impulsar iniciativas educativas, culturales y lúdicas que visibilicen los derechos de la infancia y la adolescencia, y que fomenten su implicación activa, promoviendo espacios que puedan ser autogestionados.

Asimismo, se compromete a coordinar esfuerzos entre departamentos, administraciones, entidades sociales, escuelas, familias y otros agentes educativos, para trabajar juntos por el bienestar, la igualdad de oportunidades y la ciudadanía activa desde la infancia, haciendo de Vitoria-Gasteiz "un entorno vivo de aprendizaje".

