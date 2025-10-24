El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina 660.000 euros a la renovación de la cubierta del centro cívico Lakua

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el expediente de contratación de las obras de renovación de la cubierta del bloque central del centro cívico Lakua por un presupuesto de 659.937 euros y un plazo de ejecución de 120 días naturales.

Este edificio consta de tres bloques similares unidos entre sí y compuestos por dos plantas: baja y primera, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La obra se centra en la cubierta de la parte central construida en 1996 y que presenta problemas de humedades debido a su antigüedad. Para solucionar estos problemas, se propone la renovación de la cubierta correspondiente a la pista deportiva.

Dicha zona está compuesta por varias cubiertas planas a diferente altura, la más baja terminada en grava y el resto en losa. En concreto, el proyecto plantea retirar la grava, el aislamiento actual y la losa filtrón para sustituirlos por un nuevo sistema de impermeabilización.