El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instalará puertas automáticas en el acceso principal Palacio Europa

Palacio de Congresos Europa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz modernizará los accesos del Palacio de Congresos Europa con la instalación de puertas automáticas en el acceso principal de este recinto.

Además, se continuará con la instalación de barandillas en las escaleras que comunican las diferentes plantas y mejorará la iluminación del Auditorio Francisco de Vitoria, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Otras de las intervenciones más destacadas de este año será la adecuación de una nueva sala polivalente en la tercera planta para la celebración de reuniones y eventos. La creación de este espacio versátil y de superficie cercana a los 300 metros cuadrados supondrá una inversión de 576.000 euros.

El acondicionamiento de esta nueva sala de gran superficie en el recinto permitirá aumentar la capacidad y servicios de cara a los congresos y eventos que se celebran.

El año pasado, Vitoria-Gasteiz batió su récord en turismo de negocios, con la celebración de un total 355 congresos, eventos y jornadas profesionales, en los que han participado más de 134.000 personas, que han acudido tanto al Palacio Europa como al Palacio de Villa Suso.

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, ha afirmado que la accesibilidad "es uno de los aspectos más valorados por quienes nos visitan", por lo que "continuar mejorando" en este ámbito es "un compromiso constante" del Gobierno municipal.