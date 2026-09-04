El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá 530.000 euros en la transformación de la acera este de Elvira Zulueta

La intervención supondrá una transformación integral de este espacio - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el expediente de contratación de las obras de reforma de la acera este de la calle Elvira Zulueta, que cuenta con un presupuesto de 528.701 euros y un plazo de ejecución de 30 semanas.

Del importe total, el Ayuntamiento financiará 441.994 euros y AMVISA otros 86.707 euros correspondientes a las actuaciones sobre las redes hidráulicas.

La intervención supondrá una transformación integral de este espacio, con una redistribución de la superficie actualmente destinada a peatones y vehículos, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto permitirá ampliar la acera, renovar los pavimentos e incorporar nuevos espacios de estancia con bancos y papeleras. A ello se sumará la naturalización de la calle mediante la creación de nuevos parterres y jardines de lluvia y la plantación de arbolado y arbustos.

La nueva ordenación supondrá también una reducción de algunas de las plazas de estacionamiento existentes, al destinar parte de ese espacio a la ampliación de la acera y a las nuevas zonas verdes. Además se mantendrá estacionamiento en diferentes puntos de la acera.

En el caso de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida que se vean afectadas durante los trabajos, serán trasladadas provisionalmente a ubicaciones próximas y posteriormente reubicadas de forma definitiva dentro del propio ámbito de actuación.

La actuación servirá para renovar diferentes infraestructuras de la calle. De esa forma, se actuará sobre el alumbrado público, con nuevas canalizaciones, cableado y puntos de luz, y se renovará también la red de riego.

Por su parte, AMVISA aprovechará las obras para acometer la renovación parcial de la red de abastecimiento de agua y adaptar el sistema de drenaje a la nueva configuración del espacio.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado que "no se trata únicamente de renovar una acera, sino de aprovechar esta actuación para mejorar de manera integral el espacio público". "Vamos a ganar espacio para caminar, incorporar más verde y crear lugares más agradables para estar y disfrutar de la calle", ha añadido.