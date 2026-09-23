El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en marcha un nuevo modelo de atención ciudadana más especializado y ágil

La concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha explicado que con la reorganización se pretende que la ciudadanía "tenga una atención de mayor calidad" - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha un nuevo modelo de atención ciudadana a través de una reorganización que busca ofrecer un servicio más cercano, especializado y eficaz.

El nuevo modelo, que comenzó a funcionar la semana pasada, supone un cambio sustancial respecto al sistema implantado hace 13 años y apuesta por la especialización de las personas que trabajan en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), con una dedicación exclusiva a estas funciones y formación específica para atender cualquier tipo de trámite municipal.

La reorganización contempla 27 dotaciones, de las que 14 tendrán turno de mañana y jornada continua, ocho tendrán turno partido de mañana y tarde, y cinco serán puestos volantes, también con turno partido, destinados a cubrir sustituciones de corta duración y garantizar una mayor estabilidad del servicio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El nuevo modelo mantiene, además, los 20 puestos de atención de la oficina de San Martín y los tres de San Antonio, que complementan la red de atención presencial de los centros cívicos.

MÁS ESPECIALIZACIÓN

Una de las principales ventajas del nuevo modelo es que las personas destinadas a las OAC tendrán una dedicación única y exclusiva a la Atención Ciudadana, diferenciada de las funciones de información y control que desarrollan estos profesionales en los centros cívicos. Esta especialización permitirá mejorar la formación y actualización de los equipos ante los cambios que se producen en los servicios municipales y ante la incorporación de nuevos trámites.

El nuevo modelo adapta también los horarios de las oficinas a la demanda detectada. Las OAC de El Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Salburua y Zabalgana prestan atención de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas, y de lunes a jueves también por la tarde, de 16.30 a 19.00 horas. En el caso de El Pilar, se incorpora, además, la posibilidad de atención tanto con cita previa como sin cita, de manera que son ya tres las oficinas que ofrecen ambas modalidades (San Martín, San Antonio y El Pilar).

Por su parte, las oficinas de Arriaga, Lakua, Aldabe y Judimendi mantienen atención de mañana, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. El horario se adaptará asimismo en determinados periodos del año: durante los meses de julio y agosto las oficinas funcionarán únicamente en horario de mañana, mientras que en Navidad se reforzará la atención de tarde en dos oficinas.

En este proceso también se ha previsto una mejora de las condiciones de la oficina de Iparralde, cuyo traslado a un espacio de mayor tamaño está previsto en próximas fechas. La distribución de los efectivos se ha realizado teniendo en cuenta las posibilidades físicas de cada oficina y los horarios disponibles, con una perspectiva de futuro orientada a disponer de oficinas con mayor capacidad y más puestos de atención, tanto con cita como sin ella.

El nuevo modelo contempla también un sistema de evaluación semestral que permitirá analizar su funcionamiento y detectar posibles necesidades de modificación o mejora. El nuevo sistema fue elaborado y acordado con la representación sindical, que respaldó su puesta en marcha.

La concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha explicado que con esta reorganización se pretende que la ciudadanía "tenga una atención de mayor calidad, ajustada a la demanda y acorde a la actualidad". "Hemos diseñado un sistema pensando en cómo se relacionan hoy las personas con el Ayuntamiento, combinando las posibilidades que ofrecen los diferentes canales de atención, con una atención presencial cercana y profesional, que sigue siendo fundamental", ha añadido.