El Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz renovará el firme de cinco calles y espacios urbanos con una inversión de 800.000 euros

Los trabajos consistirán en el fresado y reposición del firme en los tramos que presentan un mayor grado de deterioro - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinará cerca de 800.000 euros a una nueva campaña de renovación del firme que permitirá actuar en cinco calles y espacios urbanos de la ciudad.

Las actuaciones previstas se desarrollarán en las calles Alibarra, Olaguíbel, Madre Vedruna, Portal de Gamarra y en el aparcamiento de Jacinto Benavente, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los trabajos consistirán en el fresado y reposición del firme en los tramos que presentan un mayor grado de deterioro, corrigiendo problemas como fisuras, hundimientos, roderas o desniveles que afectan al estado de la calzada.

Además de la renovación del pavimento, las obras incluirán actuaciones complementarias como el ajuste de tapas y arquetas, la reposición de bordillos y otros elementos urbanos afectados, así como la renovación de la señalización horizontal.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado la importancia de este tipo de intervenciones para garantizar el buen estado de las infraestructuras urbanas y la seguridad de quienes utilizan diariamente las calles de la ciudad.

"El asfaltado no es solo mantenimiento, es seguridad, es comodidad y es calidad de vida", ha afirmado, para añadir que "se está actuando "donde realmente hace falta, en aquellas calles y espacios que más uso tienen y donde el deterioro es evidente".

Las obras se planificarán tratando de minimizar las afecciones a la movilidad y a la actividad cotidiana de la ciudad. Las actuaciones previstas en Alibarra, Olaguíbel y Portal de Gamarra se ejecutarán en horario nocturno, mientras que en Madre Vedruna los trabajos se desarrollarán por carriles para compatibilizar las obras con el tráfico habitual.

La campaña de 2027 permitirá actuar sobre una superficie de más de 14.000 metros cuadrados de calzada y se desarrollará en un plazo estimado de ocho semanas.

Artolazabal ha subrayado además que el listado de actuaciones previsto en el proyecto no será necesariamente definitivo, dado que no es un listado cerrado y el contrato incorpora mejoras por parte de las empresas adjudicatarias.

El plan aprobado se enmarca en una línea de trabajo continuada a lo largo de la legislatura, en la que el Ayuntamiento ha venido desarrollando campañas anuales de asfaltado.

En 2023 se renovaron más de 15.000 metros cuadrados y se invirtieron 556.000 euros, con intervenciones en Zurrupitieta o el tramo de Portal de Bergara hacia el límite municipal.

En el periodo 2024-2025 se ha producido un importante incremento, con más de 44.000 metros cuadrados renovados y una inversión de 1,6 millones de euros, en zonas como Gorbea, Honduras, Micaela Portilla, el entorno de Portal de Foronda o la Avenida de San Prudencio.

En total, la legislatura suma más de 2 millones de euros invertidos y cerca de 60.000 metros cuadrados de firme renovados en más de 20 calles y tramos de la ciudad.