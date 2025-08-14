Las obras comenzarán por el tramo más cercano a la calle Postas y se desarrollarán de forma escalonada - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz renovará la iluminación de la calle Dato con 52 nuevos puntos de luz. Las obras, que se desarrollarán por tramos para reducir molestias, incorporarán 35 nuevas luminarias y mejorarán la uniformidad lumínica en todo el recorrido.

Los trabajos comenzarán el próximo lunes, 18 de agosto, con el fin de reforzar la calidad del espacio público y mejorar la experiencia de vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros y peatones en una de las calles más emblemáticas de la ciudad.

Las obras comenzarán por el tramo más cercano a la calle Postas y se desarrollarán de forma escalonada, organizados en ocho tramos consecutivos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De esa forma, se pretende minimizar el impacto en la actividad diaria del entorno, evitando que la calle permanezca completamente abierta durante toda la intervención.

"Queremos que quienes caminan y transitan por esta calle tan significativa para Vitoria-Gasteiz lo hagan con mayor seguridad y comodidad", ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, que ha indicado que la nueva iluminación aportará más claridad, reducirá zonas en sombra y hará más agradable y seguro el tránsito, especialmente en horario nocturno.

DISEÑO RENOVADO

Esta intervención contempla la incorporación de 35 nuevas luminarias, que se suman a las ya existentes. Se instalarán columnas modelo 'Fernando VII', manteniendo la estética actual, pero con un diseño renovado: un solo farol por punto de luz, frente al modelo doble utilizado hasta ahora.

Además, las 17 farolas dobles actuales serán modificadas para adaptarlas al nuevo formato, lo que supondrá pasar de 34 faroles en 17 puntos dobles, a un total de 52 faroles en 52 puntos de luz individuales. Esta redistribución permitirá una mejor uniformidad y niveles más altos de iluminancia, eliminando zonas con sombra y mejorando la visibilidad general en toda la calle.

Para ello, será necesaria también la ejecución de una nueva canalización eléctrica subterránea para alimentar los nuevos puntos de luz.

Las obras en cada uno de los ocho tramos tendrá una duración aproximada de 12 a 15 días, lo que sitúa el plazo total estimado de ejecución en torno a tres meses y medio. Si no surgen imprevistos, la previsión es que los trabajos estén finalizados a principios de diciembre, con la mayor parte de la calle renovada a finales de octubre o comienzos de noviembre.