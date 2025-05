El Ayuntamiento de Vitoria pide a empresa y trabajadores "desbrozar el conflicto" en el mantenimiento de los jardines

Artolazabal espera que ambas partes lleguen a un acuerdo sin tener que aplicar "alternativas más contundentes"

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha reclamado a Enviser, la empresa subcontratada que se encarga del mantenimiento de los parques y jardines de Vitoria-Gasteiz, y a sus trabajadores "desbrozar el conflicto" dentro de una huelga que va camino a los dos meses de duración, por lo que les ha demandado "diálogo y responsabilidad" para lograr alcanzar "un acuerdo".

Así se ha manifestado Artolazabal este miércoles, a preguntas de EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Vitoria sobre la huelga en el servicio de mantenimiento de jardines, en la comisión municipal de Espacio Público, Barrios, Movilidad y Tráfico.

La concejala ha defendido la labor del Gobierno municipal "desde el minuto uno" del inicio del conflicto para "mediar" entre la empresa y los trabajadores. En este sentido, ha informado que, desde que empezó el conflicto, se ha reunido personalmente dos veces con la empresa y una con los trabajadores. Además, ha señalado que comparte con la alcaldesa "todos los pasos dados para tomar decisiones".

Al respecto, ha indicado que, en la reunión con los trabajadores, le trasladaron que las aportaciones de Enviser "no son suficientes, sobre todo respecto al salario", ya que la plantilla demanda aumentar el sueldo en una cuantía no inferior a los 3.000 euros, lo que, según ha dicho, "es a día de hoy el principal escollo", ya que "no se van a mover de ahí hasta que la empresa haga una oferta que consideren digna".

Respecto a los encuentros con Enviser, ha explicado que el Ayuntamiento les dijo que su propuesta "no era suficiente en cuanto a su esfuerzo económico" y les exigió que "hagan una oferta realista que permita el avance en la negociación".

Para Artolazabal, una parte debe hacer "una oferta importante" y la otra "valorar la propuesta, si se quiere llegar a un acuerdo". El Gobierno municipal espera que alcancen un pacto "cuanto antes, sin tener que poner sobre la mesa alternativas mas contundentes".

"COMPLICAR MÁS"

"Esto se debe resolver con dialogo, responsabilidad y acuerdos. Después de dos meses de huelga esto se debe ir solucionando, porque si no las cosas se van a complicar y enquistar más", ha comentado la concejala para asegurar que el Ayuntamiento "seguirá mediando", además de valorar otras circunstancias, entre las que ha mencionado acudir al PRECO para que "un tercero intermedie para llegar a un acuerdo".

La edil ha solicitado a ambas partes "modular las solicitudes", para que la oferta de la empresa tenga "un importante desembolso en 2025 y una calendarización del contrato hasta 2027", fecha en la que finaliza. Respecto a los trabajadores, ha rechazado que puedan equiparar sus condiciones a los de los funcionarios de la casa, ya que, "para ello, hay que aprobar una oposición".

Por otra parte, ha explicado que, conforme a la Ley de Contratos, el Consistorio "no puede penalizar a la empresa por la huelga, ya que es un derecho, ni tampoco resolver el contrato por su parte sin acuerdo mutuo, puesto que la empresa nos demandaría y nos llevaría al juzgado".

"Lo único que podemos hacer es no pagarles por los servicios que no están realizando", ha añadido, para especificar que, por el momento y sin contar este mes de mayo, el Ayuntamiento ha dejado de pagarle 375.000 euros.

Asimismo, ha informado que el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco "no concedió" la petición de establecer servicios mínimos en el servicio.

"El conflicto perjudica a sus trabajadores con sus "cajas de resistencia ya un poco complicadas por las consecuencias que tiene hacer una huelga al no recibir el salario; a la empresa, que ha dejado de ingresar 375.000 euros; y a la ciudadanía, que sufre el conflicto", ha manifestado.

Tras lamentar que "la ciudad esté en estas circunstancias", ha reiterado que "la solución no pasa por el Ayuntamiento, sino por el acuerdo que entre empresa y trabajadores lleguen", para, posteriormente, el Ayuntamiento "consolidarlo de cara a 2028".

Artolazabal ha garantizado que "ya se trabaja para cuando finalice la huelga, ya que se deberán realizar labores importantes" de mantenimiento. "Es cierto que hay zonas de la ciudad que están muy asilvestradas y con mala situación estética, pero también hay voces que dicen que la ciudad está muy bonita durante esta época. Pido no ser alarmistas y si responsables", ha reclamado.

"REHÉN"

El concejal de EH Bildu Jon Molina ha censurado que "el problema está causado por externalizar un servicio municipal" y ha asegurado que "el equipo de Gobierno es rehén de una estrategia de la empresa", quien "tiene intención de extender la huelga", ya que ha mostrado que "no tiene una voluntad firme de negociación".

Por su parte, el edil del PP Alfredo Iturricha ha lamentado que, a pesar de transcurrir dos meses desde el inicio de la huelga, "la solución todavía está lejos de vislumbrarse", mientras "la ciudad parece cada vez más una selva", por lo que ha demandado que "la alcaldesa arreé y tome las riendas", ya que "no hace nada" al respecto "ni asume sus responsabilidades".

El concejal de Elkarrekin Vitoria Óscar Fernández ha recriminado "la situación precarizada" que tienen los trabajadores del mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, debido "a la subcontratación del servicio" por parte del Ayuntamiento, y ha reclamado "presionar a la empresa", al "ver poca voluntad" por su parte a la hora de solucionar el conflicto laboral.

Mientras se desarrollaba el debate en el seno del Ayuntamiento, los trabajadores de Enviser se concentraban en su exterior, para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales, ya que, actualmente, se les aplica el convenio estatal, "cuyos salarios apenas superan el SMI en la mayoría de los casos".