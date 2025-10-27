El Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) asfaltará esta semana varias calles de la localidad

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Zarautz realizará trabajos de asfaltado en varias calles de la localidad esta semana, lo que afectará al tráfico, según ha informado en un comunicado.

Se actuará en Zumalakarregi kalea, Justo kalea, Barandiaran kalea, Gaztainpe, Iturribide plaza, Argoin bidea e Indamendi kalea para arreglar distintos tramos de carretera y el carril ciclista. Otra de las actuaciones que tendrá afección para el tráfico rodado será la de Vista Alegre.

El consistorio ha indicado, al respecto, que este jueves a la mañana, de 09.30 a 15.00 horas, se realizarán labores de asfaltado en la carretera, a la altura de Barandiaran kalea 3. Para ello es necesario cortar en ese punto, por lo que se desviará el tráfico de bajada del barrio por Aranzadi kalea.

Por su parte, en el tiempo que dure esta actuación, los autobuses del Hiribusa realizarán su parada en la rotonda que une Barandiaran kalea con Urkidi kalea.