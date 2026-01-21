Ayuntamientos de Hernani y Astigarraga piden a quienes acuden a la temporada de txotx "respeto" y cuidar los pueblos

Archivo - Vaso de sidra - AYUNTAMIENTO ASTIGARRAGA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de las localidades guipuzcoanas de Hernani y Astigarraga han pedido a quienes acuden a la temporada de txotx "respeto" y "cuidar los pueblos y a su ciudadanía".

Los alcaldes de Hernani y Astigarraga, Xabier Lertxundi y Xabier Urdangarin, respectivamente, junto a Olatz Mitxelena, de Sagardogileen Elkartea, han presentado la campaña conjunta de estos municipios para la temporada de txotx.

Según han indicado, un año más se ofrecerá atención telefónica coordinada contra las agresiones machistas y en el caso de Astigarraga también presencial. Además, ambas localidades difundirán un spot para concienciar sobre las consecuencias menos positivas de la temporada, como el hecho de que "muchos vecinos se sienten expulsados de su lugar de residencia los sábados por la tarde" o el "impacto económico" para las arcas municipales, con partidas "importantes" para "reforzar servicios como la limpieza, la seguridad y el transporte".

Los alcaldes han insistido en la necesidad de "cambiar el modelo" y, junto a ello, han manifestado que los visitantes "son bienvenidos", pero "cuidar al pueblo y la ciudadanía y mantener actitudes de respeto es vital".

Además, les han invitado a acudir otros días de la semana y otras épocas del año para "disfrutar de la sidra, de la cultura y de nuestros pueblos". Esta campaña de concienciación utilizará también los lemas del año pasado en felpudos que lucirán las casas y edificios municipales de ambas localidades que invitan a "cuidar" estos pueblos y sus habitantes.

Finalmente, los alcaldes han advertido de que no aceptarán "actitudes machistas, ni racistas, ni otras que en general sean contrarias a la convivencia ciudadana".