El Azkena Rock Festival incorpora a Dinosaur Jr, The Damned, Bobbie Dazzle y Cherie Currie a su cartel de este año

El certamen presenta su cartel completo para un evento que se celebrará del 19 al 21 de junio en Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock Festival ha cerrado su cartel y presentado la programación por días de un evento que incorpora a los grupos Dinosaur Jr, The Damned, Bobbie Dazzle, Cherie Currie, The Pill y Eh, Mertxe! a las actuaciones ya anunciadas para los diversos escenarios del recinto de Mendizabala en Vitoria-Gasteiz, que se celebrará del 19 al 21 de junio.

En un comunicado, ha destacado la actuación del legendario John Fogerty en fecha única en España, al igual que el directo que ofrecerá Manic Street Preachers.

Una lista en la que también ha resaltado a The Flaming Lips, Lucinda Williams y The Hellacopters, así como el espacio para familias 'Txiki ARF' y los conciertos gratuitos de la plaza de la Virgen Blanca.

El festival arrancará el 19 de junio en una jornada que contará con las actuaciones de Dinosaur Jr, que interpretarán íntegramente su mítico 'Without a Sound'; los pioneros del punk británico The Damned; "la inconfundible voz" de Melissa Etheridge; y el regreso a Vitoria de los Buzzcocks.

La jornada inaugural contará también con los directos de Quique González, Libe, Masters of Reality, Wau y los Arrrghs!!!, Fléau, Gogoponies y Mambo Rambo, y la sesión del Dj El Chico.

John Fogerty encabeza el cartel del viernes, junto a Lucinda Williams y Public Image Limited, liderados por el ex cantante de los Sex Pistols Johnny Rotten. A ellos, se suman bandas como Turbonegro, C.O.F.F.I.N, Bobbie Dazzle, Diamond Dogs & Chris Spedding y Kaotiko.

Asimismo, La Estrella Azul llevará al escenario la banda sonora de la película del mismo nombre en un homenaje al líder de Más Birras y su legado musical. También tocarán el viernes Psilicon Flesh, Reckless Kelly, Robert Jon & The Wreck y Sarria.

La carpa Trashville, por su parte, albergará los directos de Straitjackets, Escape-ism, Las Jennys de Arroyoculebro y Thee Scarecrows Aka.

El sábado, Manic Street Preachers encabeza el cartel de la última jornada, junto a The Flaming Lips, Richard Hawley, The Hellacopters, Margo Price y Cherie Currie, para "convertir la jornada en una celebración del mejor rock".

Además, Mendizabala albergará a The Chesterfield Kings, Dead Kennedys, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Eh, Mertxe!, Ezezez, The Lemon Twigs y The Pill. Por su lado, Trashville acogerá a The Neanderthals, The Devils, The Sex-Organs, Wallaroos y una sesión de djs para cerrar la edición de 2025.

CONCIERTOS GRATUITOS

La plaza de la Virgen Blanca acogerá los conciertos gratuitos del Azkena, abiertos a la ciudad. El cantautor londinense Laurie Wright tomará el escenario el viernes. La organización ha destacado que su carrera despegó en la pandemia y, tras ganar el concurso de 'Talented Fans de The Libertines', "su ascenso ha sido imparable".

El sábado, el protagonismo será para Kitty, Daisy & Lewis, el trío británico de hermanos que fusiona 'R&B', 'swing', 'country' y 'blues'. "Multiinstrumentistas, dominan desde la guitarra y el piano hasta la armónica y el trombón. Su directo es pura magia y un viaje sonoro irresistible", ha recalcado.

Por su parte, 'Txiki ARF' ofrecerá en Mendizabala un espacio pensado para disfrutar del mejor ambiente de la mano de 'Rock en Familia', con conciertos, talleres y actividades infantiles el viernes y sábado.

Cada jornada contará con tres conciertos que revivirán grandes clásicos de las leyendas que han pasado por el festival y habrá concursos de 'air guitar' y bingo rockero con premios para el público, además de talleres para crear chapas y púas personalizadas y un espacio de pintacaras rockero.

Las entradas de día están a la venta a precio promocional durante las próximas 48 horas, así como los bonos en azkenarockfestival.com. Este año, además del 'Bono Gaztea', el Azkena lanza el 'Bono Cuadrilla' que permite adquirir 6 bonos al precio de 5. También se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada gratuita para menores de 14 años.

Azkena Rock Festival ofrecerá viajes organizados en autobús desde ciudades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia, Zarautz, Arrasate y Alsasua, facilitando así el acceso al festival de la capital alavesa.