Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao presenta 'Anónima', la mayor exposición de Txuspo Poyo

Imagen de la exposición 'Anónima' de Txuspo Poyo - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado este jueves 'Anónima', la exposición monográfica "más amplia, profunda y significativa" que se ha realizado sobre la obra de Txuspo Poyo hasta la fecha. El título, que hace referencia al saber popular heredado, recorre gran parte de sus proyectos artísticos desde los años 90 hasta la actualidad.

En la presentación a medios de la muestra han participado Txomin Olabarri, director general de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao; el artista Txuspo Poyo; y Álvaro de los Ángeles, comisario de la exposición.

Comisariada por el escritor e investigador Álvaro de los Ángeles, 'Anónima' reúne una selección de las propuestas sobre las que el artista ha creado "un universo propio y personal, arraigado en la combinación de su interés por los temas históricos y documentales, y su formalización como proyectos artísticos", según han destacado en la presentación.

Asimismo, la exposición, organizada con la colaboración de Urbegi, refleja la trayectoria creativa de sus trabajos, su metodología y su capacidad de innovación en el uso de medios materiales, formatos y lenguajes contemporáneos.

Según han destacado desde Azkuna Zentroa, la muestra permite descubrir cómo Txuspo Poyo formaliza su práctica artística en proyectos como 'Cadáveres exquisitos', en sus intervenciones en cientos de obituarios de periódicos que "ponen en valor la singularidad de un legado que forma parte del imaginario personal y colectivo" o en los retratos de la identidad, la historia y el legado de investigaciones como 'Izaro', 'Expediente: Túnel de la Engaña' o 'Gabinetes pedagógicos'.

En todos ellos, han remarcado, el material documental es "el hilo con el que teje una obra multidisciplinar que se despliega a través del vídeo, la escultura o la fotografía". 'Anónima' es "una invitación a redescubrir la profundidad y complejidad" de su obra y a comprender cómo "ha anticipado muchas de las discusiones cruciales que hoy están en el centro del arte contemporáneo y la cultura global", han detallado desde el centro cultural.

A lo largo de su trayectoria, Txuspo Poyo ha ido conformando un corpus artístico que combina lenguajes y medios como el cine, el vídeo, la fotografía o la instalación para explorar las intersecciones entre cultura, tecnología y política.

"Su obra cuestiona a menudo los límites entre la realidad y la ficción, la ciencia y la mitología, el pasado y el presente, creando una narrativa visual que invita a reflexionar sobre los vínculos que genera la autoridad, los mecanismos de control derivados y la historia contemporánea", ha señalado Álvaro de los Ángeles.