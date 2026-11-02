Azkuna Zentroa de Bilbao acoge este jueves un espectáculo de La Intrusa en su 30º aniversario

'Este Himno Llevará La Palabra Euforia' De La Intrusa - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao acogerá este jueves, 5 de noviembre, el espectáculo 'Este himno llevará la palabra euforia' de La Intrusa en su 30º aniversario, dentro de la programación de XXVII Dantzaldia, el Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia.

'Este himno llevará la palabra euforia' se pondrá en escena a las siete de la tarde en el Auditorio. Con este espectáculo, la compañía vasca conmemora tres décadas no solo de creación escénica sino de "sólida proyección internacional", según explican desde la organización del festival.

La Intrusa ha sido reconocida con el Premio Nacional de Danza 2015, el Premio Ciutat de Barcelona, el Premio MAX al mejor intérprete masculino, entre otros galardones nacionales e internacionales, y ha desarrollado más de 40 creaciones escénicas, piezas audiovisuales y acciones performativas, presentadas en más de 30 países.

En este nuevo trabajo, se adopta "la estructura simbólica de un himno, de una canción, con estrofas, estribillo, clímax y coda" para recorrer distintos estados físicos y emocionales. Así, se atraviesan "momentos de delirio, resistencia, resaca emocional y, sobre todo, euforia", entendida no como una "felicidad ingenua", sino como "una decisión vital, casi física, de seguir deseando a pesar de todo, incluso cuando ya no hay nada que demostrar", en palabras de los responsables de La Intrusa.

"No nos interesaba mirar hacia atrás para contemplar lo conseguido, sino preguntarnos qué nos sigue empujando hacia delante", aseguran desde la compañía.

La obra articula danza, música, palabra e imagen "en una partitura escénica donde conviven lo solemne y lo absurdo, la celebración y el desgaste, la belleza y el fracaso".

Siete bailarines de distintas generaciones y sensibilidades componen el elenco de 'Este himno llevará la palabra euforia': la canaria Carmen Fumero, el gallego Alexis Fernández, la sueca afincada en Euskadi Helena Wilhelmsson, los navarros Rosa Guri e Iván Montero y los propios fundadores de La Intrusa, los gasteiztarras Virginia García y Damián Muñoz, también directores del montaje.

Dirigida por García y Muñoz desde su creación, La Intrusa se caracteriza por su "vocación de investigación artística" y "una clara apuesta por la interdisciplinariedad", explican desde la organización.

Para Damián Muñoz, "quizá el mayor obstáculo en estos 30 años haya sido aprender a convivir con la incertidumbre sin permitir que termine condicionando nuestra libertad artística. Nunca hemos perdido las ganas de crear; hay una diferencia enorme entre estar cansado de las dificultades y estar cansado de lo que amas".