Azpiazu confía en que Euskadi pueda obtener "la mayor parte posible" de los fondos MRR y del programa REACT

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, confía en que Euskadi pueda obtener "la mayor parte posible" de la parte de los fondos MRR y del programa REACT-EU que ya ha presupuestado el Gobierno del Estado.

Azpiazu se ha referido, de esta manera, a los ingresos que recibirá Euskadi de los fondos europeos y que todavía están por determinar. Precisamente, esta misma semana el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el programa React-EU, el segundo pilar del fondo de recuperación que destinará entre 2021 y 2022 un total de 47.500 millones de euros a las regiones de la UE para contrarrestar las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Los Estados miembros recibirán el próximo año 37.500 millones de euros procedentes de este programa, de los que 10.300 millones corresponden a España.

Pedro Azpiazu ha explicado que en el proyecto de Presupuestos vascos no se han incluido los ingresos que se derivarán de los fondos europeos porque todavía no se conocen. "Somos prudentes y no podemos presupuestar algo que va a venir, que no sabemos todavía ni cuándo va a venir ni cuánto va a venir", ha añadido en declaraciones a Radio Euskadi.

No obstante, Azpiazu ha precisado que en el proyecto de Presupuestos vasco ya se ha instrumentado el procedimiento para que, cuando se reciban los recursos europeos, se puedan incorporar a las Cuentas y, luego, ya "concretarlos en políticas".

El consejero ha señalado que no tienen una estimación de lo que pueden suponer y ha añadido que, por ahora, lo que conocen es que el Estado lo que ha hecho este año "es presupuestar en torno a 27.000 millones para el tema del MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y algo más para el tema del REACT-EU, en total en torno a 35.000 millones". "Trataremos de obtener la mayor parte posible de esos recursos, pero no tenemos todavía ninguna idea de cuánto puede ser la cantidad concreta", ha agregado.

Ante la reclamación en Euskadi por parte de la oposición de poder participar en la elección de los proyectos que optarán a los fondos, Azpiazu ha afirmado que hay que separar "lo que es la responsabilidad del Gobierno y la del Legislativo", que debe "controlar la acción del Gobierno".

"Al Gobierno le corresponde presentar los proyectos en España, defenderlos también en Europa y conseguir la mayor parte de los recursos. Eso no se hace de una manera asamblearia ni poniendo en plaza pública una subasta de quién prefiere que se metan unos proyectos u otros. Eso puede ser entretenido, pero, desde luego, no es ni responsable, ni operativo", ha agregado.

Azpiazu ha indicado que al Legislativo le quedará "el control" sobre la gestión y el Gobierno vasco está dispuesto a someterse a ese control y "dar toda la información al Parlamento" pero "zapatero a tus zapatos".