Gobierno Vasco espera "contar" con el PP en los Presupuestos

Actualizado 23/08/2018 12:54:39 CET

Destaca que el Gobierno vasco hablará "con todos los grupos" y trabajará "intensamente" para "conseguir el acuerdo"

VITORIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha afirmado este jueves que las relaciones con el PP, después de que el PNV apoyara la moción de censura contra Mariano Rajoy, "no están rotas" sino que el cambio se ha producido "en la organización" del PP y espera que esto "no tenga una implicación" en la negociación presupuestaria y puedan "contar" con los 'populares', aunque ha destacado que van a hablar "con todos los grupos parlamentarios". "Si no podemos contar con el PP, trataremos de conseguir el apoyo de Elkarrekin Podemos o EH Bildu", ha agregado.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el consejero ha hecho referencia al próximo proyecto de Presupuestos para 2018 recordando que, a finales de julio, mantuvo una primera ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para informarles de que en septiembre se retomarían las conversaciones para tratar de "avanzar hacia el acuerdo".

"La voluntad del Gobierno es llegar a un acuerdo de Presupuestos; sabemos que necesitamos el apoyo de algún grupo parlamentario y en eso pondremos una parte importante de nuestro empeño", ha añadido.

Azpiazu ha indicado que habrá que ver si también existe ese "empeño" en los grupos de la oposición, que tendrán que analizar "su posición política" en relación al apoyo o no presupuestario.

El consejero ha recordado que en anteriores presupuestos han contado con el respaldo del PP mientras que otros grupos como EH Bildu y Elkarrekin Podemos manifestaban "otras posiciones políticas".

"Veremos ahora cuál es la posición. Es cierto que el PP ahora ha cambiado, ha cambiado al menos sus dirigentes y no sabemos si esto puede tener una implicación negativa en el apoyo presupuestario pero trataremos de trabajar intensamente para que consigamos el acuerdo con alguno de los grupos", ha manifestado.

Respecto a las relaciones entre PNV y PP después de que los jeltzales apoyaran la moción de censura contra Mariano Rajoy, Azpiazu ha indicado que las relaciones con el PP "no están rotas" por parte del Gobierno Vasco y tienen "las mismas relaciones que había anteriormente".

"No hay un cambio por nuestra parte, hay un cambio en la organización, en el PP y no sabemos si eso puede tener una implicación o no. Esperemos que no y esperemos contar con el PP. Vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios y, si no podemos contar con el PP, trataremos de conseguir el apoyo de Elkarrekin Podemos o EH Bildu", ha agregado.

EPSV

Por otra parte, en relación a la iniciativa de extender las EPSV de empleo, ha señalado que se está trabajando en esta cuestión "desde hace bastante tiempo" y se va a seguir haciendo. A su juicio, es "realmente importante y necesario" que el conjunto de los trabajadores en Euskadi tengan unas EPSV complementarias de empleo.

Azpiazu ha insistido en que esto no significa que se vayan a sustituir a las pensiones públicas ni que "sea algo para evitar que las pensiones públicas evolucionen".

"Las pensiones públicas tendrán su evolución; ahora tienen un problema de déficit público importante, pero esta cuestión la tendrá que resolver el Gobierno de Sánchez en el marco del Pacto de Toledo. Nosotros los que estamos intentando es que las empresas y los trabajadores lleguen a acuerdos de manera que haya unas dotaciones que permitan en el futuro a los trabajadores disponer de unos recursos adicionales a la pensión pública", ha apuntado.

Ante las reticencias por parte de patronal y sindicatos, ha recordado que en Euskadi hay bastante trabajadores con EPSV de empleo. "Si se interpreta que todo esto lo tiene que pagar la patronal o solo el trabajador o todo esto lo tiene que pagar la administración a través del tema fiscal, nos equivocamos", ha manifestado.

A su juicio, es necesario llegar a "un acuerdo y un consenso" para ver qué puede poner "cada uno de su parte" para que sea posible. "Eso hay que trabajarlo con cuidado y con discreción, hay que madurarlo mucho y hacer bastante cocina para que efectivamente llegue a buen puerto. Esperemos que así sea", ha añadido.

En relación a las pensiones, ha señalado que la reforma es "inevitable" y, tras recordar los contenidos del acuerdo del PNV con el anterior Gobierno, ha afirmado que fueron "muy positivos", pero ha destacado que hay una "demanda importante" por parte de los pensionistas".

"Yo creo que todas las demandas pueden ser legítimas pero hay que trasladarlas al seno del Pacto de Toledo, el órgano donde hay que ver qué pensiones son sostenibles y cómo se financian. No es un problema de voluntades estrictamente políticas, a todo el mundo le gustaría subir más las pensiones, pero luego hay que ver cómo se financian", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que es necesario de alcanzar un consenso "amplio" para que sea "sostenible en el tiempo" porque actualmente ya que hay un "déficit importante" y es necesario "analizar las causas y cuáles son las medidas para salir de esta situación". "Que los pensionistas pidan unas pensiones dignas me parece absolutamente legítimo", ha subrayado.