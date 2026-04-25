Aztertu premia a ciudadanía y diversas entidades su "actividad y compromiso en favor de la sostenibilidad" en Euskadi

Gala de premios de Emanaldia-Aztertu Sariak - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de educación ambiental Aztertu ha reconocido este sábado a ciudadanía, centros educativos y entidades sociales su "actividad y compromiso en favor de la sostenibilidad" en el acto 'Emanaldia-Aztertu Sariak', celebrado en Ekoetxea Meatzaldea, donde se han entregado los galardones a las personas y colectivos ganadores de sus distintos concursos y retos ambientales.

El evento, organizado por el servicio de Educación Ambiental para la ciudadanía del Gobierno Vasco, ha distinguido a los ganadores de las categorías de dibujo, fotografía, Aztertu Etxean, Ekinaren Aztean y Naturzaleak, en las que han participado personas de todas las edades, "demostrado su sensibilidad hacia el entorno natural y su capacidad para transmitir, mediante el arte y la acción, la importancia de cuidar el planeta", han valorado.

Asimismo, en el marco de los Aztertu Sariak se ha reconocido la labor de la entidad Aldamiz-APNABI por su participación activa y continuada en las actividades del programa, así como a la asociación Surfrider España, ganadora del reto del Día de la Educación Ambiental 26, por su compromiso como agente activo en la transformación social y ambiental.

El acto ha contado con la participación del viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, encargado de entregar los reconocimientos, junto al director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, Adolfo Uriarte.

Durante su intervención, Bilbao ha subrayado que Aztertu constituye una "herramienta clave" para afrontar los desafíos climáticos en Euskadi, destacando que el programa nació con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y fomentar su implicación en el cuidado del entorno, un "espíritu que sigue más vivo que nunca".

El viceconsejero ha recordado además que Euskadi acumula tres décadas de trayectoria en educación ambiental y ha puesto en valor la consolidación de Aztertu como referencia en este ámbito, tras registrar el pasado año la participación de más de 33.000 personas en sus actividades.

"Aztertu Sariak" ha reconocido también la importancia del trabajo colectivo, y ha destacado la labor de Aldamiz-APNABI, por su "participación activa y continuada en las actividades del programa".

Asimismo, se ha puesto en valor la implicación de la asociación Surfrider España, entidad ganadora del reto del Día de la Educación Ambiental 26, y el trabajo realizado por las 20 organizaciones que han formado parte del equipo motor en el desarrollo de la plataforma B center, enmarcada en el proyecto Boost de impulso a la Educación Ambiental en Euskadi.