BAD propone siete espectáculos de danza y teatro contemporáneo para despedir su XXIV edición

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival BAD-Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ofrecerá siete estrenos de teatro y danza contemporánea que llenarán de propuestas los espacios de Harrobia y la Sala Cúpula del Teatro Campos, hasta despedir el próximo domingo su XXIV edición.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, en estos momentos todos estos espectáculos tienen el cartel de "últimas entradas" colgado. El Festival está recibiendo una acogida "espectacular" por parte de los aficionados a las propuestas escénicas más vanguardistas e interesantes.

Así, desde que arrancó esta nueva edición el pasado 13 de octubre, siete funciones han agotado entradas en sus funciones: Metrokoadroka, Tripak, Mollis, Sleepwalk Collective, Denis Martínez, Vulnera y Itziar Manero.

Este jueves será el turno del espectáculo de danza "I'll be back", de Utopisistas, a las 19.00 horas en Harrobia. Al día siguiente será le tocará a la danza "Bailar al sonido", de Sandra Gómez, a las 21.00 horas en La Sala Cúpula del Teatro Campos.

El viernes se ofrecerá la pieza "Contrakant", de Societat Doctor Alonso, a las 19.00 horas en Harrobia y a las 21.00 horas se podrá ver "Otempodiz", de Ertza en Sala Cúpula del Teatro Campos.

El sábado, 22 de octubre, los espectadores podrán disfrutar del espectáculo de humor "Lo pequeño", de Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont De Palol, a las 19.00 horas en Harrobia, mientras a las 21.00 horas la pieza de danza "The very last Northern White Rhino", de la Compañía Gaston Core tomará el escenario de la Sala Cúpula del Teatro Campos.

Por último, el domingo el documental escénico "El Águila", de Aves Migratorias de Madrid, se podrá ver en Harrobia a las 19.00 horas.

TALLER DE DANZA AFRO DE MOZAMBIQUE

Además, el BAD 2022 ha vuelto a dirigir su mirada a las propuestas que van más allá de las citas escénicas. En esta edición propone un taller con los protagonistas de "Otempodiz", Fenias Nhumaio y Deissane Machava. Ellos ofrecerán una jornada de danza africana de Mozambique dirigida a todos los públicos.

Fenias Nhumaio se centrará en la danza tradicional Machawona, que viene del norte de Mozambique, conocida como danza de los marginados y bailada por los jóvenes de la tribu Makonde. Deissane Machava hará lo propio con la música y danza Marrabenta, surgida en la capital de Mozambique, Maputo, y que mezcla la danza tradicional de Mozambique con la música folclórica de Portugal. El nombre viene de la palabra portuguesa "reventar", ya que se baila saltando hasta reventar, empujados por la energía de la música y el ritmo.

El precio de este taller es 10 euros. Se celebrará el 22 de octubre en Zirkozaurre de 12.00 a 14.00 horas y está dirigido a todos los públicos. Toda la información del festival está disponible en www.badbilbao.eus.