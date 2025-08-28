La bahía de La Concha en San Sebastián acogerá el domingo la XXVI Travesía Vuelta a la Isla a nado

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bahía de La Concha de San Sebastián acogerá el domingo la 26 edición de la Travesía Vuelta a la Isla a nado, organizada por el Club Atlético San Sebastián. La prueba reunirá a más de 400 participantes entre las categorías infantil y adultos.

La jornada dará comienzo a las 10.30 horas con la salida de la categoría infantil, que recorrerá un trazado de 600 metros dentro de la bahía. A las 11.00 horas será el turno de los adultos, quienes afrontarán el desafío de los 3.000 metros que rodean la isla de Santa Clara.

La Travesía contará con "un amplio dispositivo de seguridad, voluntariado y apoyo logístico, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y memorable tanto para los nadadores como para el público asistente", según han indicado los organizadores en un comunicado.