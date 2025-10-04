Los bailables continúan este domingo en Bilbao con una sesión al aire libre en el kiosko de La Casilla

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bailables que impulsa el Ayuntamiento de Bilbao seguirán este domingo, 5 de octubre, con una nueva cita al aire libre en el kiosko de La Casilla, de 18.00 a 21.00 horas.

Según ha informado el consistorio, se celebrarán otras tres sesiones los días 12, 19 y 26 octubre, con entrada libre y gratuita. Cada cita contará con una orquesta diferente que animará el ambiente e invitará al público a mostrar sus mejores pasos. El 5 octubre tocará la Orquesta Pérgola, el 12 octubre Dantza Alai, el 19 octubre Orquesta Galea, el 26 octubre Orquesta Jamaika.

Estos encuentros festivos forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Bilbao con el envejecimiento activo, "fomentando la actividad física, el encuentro social y el bienestar emocional de las personas mayores".