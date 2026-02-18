El Ballet y Coro Nacional de Georgia Erisioni rinde un homenaje al pueblo vasco bajo el Árbol de Gernika

El Ballet y Coro Nacional de Georgia Erisioni, bajo el Árbol de Gernika (Bizkaia) - JJGG BIZKAIA

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ballet & Coro Nacional de Georgia-Erisioni ha hecho este miércoles una parada en la Casa de Juntas de Gernika, interpretando a capela varios de los temas que se incluyen en su exitoso tour mundial "Georgian Treasure", antes de iniciar su gira de conciertos por Euskadi. El deseo del legendario grupo georgiano, que fusiona danzas tradicionales energéticas y cantos polifónicos, ha sido "rendir un homenaje al pueblo vasco junto al Árbol de Gernika, escenario elegido para reforzar el vínculo cultural existente desde hace años entre Euskadi y Georgia".

Según han informado las Juntas Generales de Bizkaia, el Ballet y Coro Nacional Erisioni fue fundado en 1885 y es considerado la agrupación de baile y canto tradicional más antigua del Cáucaso. Su coro es la referencia en el canto polifónico georgiano, una disciplina vocal excepcional registrada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La agrupación alcanzó fama mundial a partir de 1977 cuando su coro interpretó la canción tradicional "Chakrulo" -uno de los temas cantados hoy- para el disco de oro que fue enviado al espacio por la NASA a bordo de la sonda Voyager 1. Desde entonces, Erisioni ha protagonizado innumerables giras mundiales.

El grupo actuará los días 19, 20, 21 y 22 de febrero en el Teatro Arriaga de Bilbao, en el Victoria Eugenia de Donostia, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz y en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.

Previamente a estas actuaciones, cantantes y bailarines de Erisioni han tenido la ocasión de conocer más de cerca la realidad cultural y política del Territorio visitando instituciones de referencia, entre ellas, la Casa de Juntas de Gernika.

En el Parlamento de Bizkaia han sido recibidos por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui Biteri, y por integrantes de la Mesa. Tras los saludos de bienvenida y las fotos de familia, el grupo georgiano ha tenido la ocasión de ofrecer un "sentido homenaje" en forma de canto coral frente al Árbol de Gernika.