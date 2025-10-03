El Banco de Alimentos de Gipuzkoa busca voluntarios para la Gran Recogida 2025 el 7 y 8 de noviembre

SAN SEBASTIÁN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa busca voluntarios para la Gran Recogida 2025 que llevará a cabo el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, y con la que busca ofrecer alimentos a más de 17.000 guipuzcoanos.

En rueda de prensa en su sede de Bergara, representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa han informado de que la imagen de la campaña de este año va a ser Mondragon Unibertsitatea.

Se invitará a sus responsables a realizar una visita a las instalaciones del Banco en las próximas semanas para conocer el trabajo de los voluntarios.

Además, desde el Banco han realizado un llamamiento a colaborar como voluntarios en la Gran Recogida 2025, que se desarrollará el 7 y 8 de noviembre, siguiendo la línea de la campaña del año pasado, que necesitó el apoyo de más de 2.000 personas.